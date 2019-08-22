傳跟好姊妹姚子羚反面　龔嘉欣用一張相粉碎傳聞？

早前有報道指龔嘉欣（Katy）和好姊妹姚子羚（Elaine）鬧不和，不過二人對傳疑就堅決否認，昨日（21日），Katy就在IG貼出戴著Elaine送的耳環多謝好朋友，粉碎不和傳聞。

Katy的一個帖文足以粉碎和Elaine的不和傳聞。（Instagram截圖@kungkaty）

Katy在IG貼上一個穿上一字肩裙大騷香肩的獨照，留言寫上︰「Best gift from best friend（好朋友送上的最好禮物）」，相信是指戴著的一雙耳環，Elaine也有留言大讚好靚。其實耳環應該是Elaine創立的首飾品牌出品，而在品牌的官方IG中，也有貼出Katy一系列的靚相，難道是找好姊妹做「生招牌」？

其實Katy早前也曾為Elaine的品牌做「生招牌」。（Instagram@kungkaty）

Katy和Elaine是圈中公認的好姊妹，曾friend到一齊住，不過後來Elaine遷出。而報道指二人不和，是因為Katy將Elaine的感情事對外洩露。不過，隨著二人對外否認，而且她們又大方在社交平台互動，相信兩人姊妹情不變。

點擊下圖睇吓佢哋嘅靚相︰