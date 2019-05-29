張曦雯、龔嘉欣連身泳衣騷纖腰　學懂選泳衣　肚腩、大屁股即隱藏

口說要減肥，但說到夏季都要來臨仍然未成功減到的女生大有人在。面對最適合到沙灘靜靜享受陽光的日子，身體卻未Ready的你也無須灰心，因為選擇最多布的連身泳衣絕對能夠遮蓋肥肉。 不過連身泳衣卻不是只有一種，透過挑選連身泳衣的小技巧，做到完美隱藏肥肉之餘同時突顯身形上的優點。

肚腩、水桶腰、大屁股，這三項都是常出現在女生們的身形上，又難於改善的身體特徵，看看如何從泳衣上著手掩飾這些問題吧！

大屁股

陳茵媺穿上大Deep V連身泳衣，大顯好身材。(aimeechan_official@Instagram)

擁有大屁股的女生，可選擇連衣裙泳衣或只是帶有Ruffles於臀部的款式，是一個最保守能夠遮蓋大屁股特徵的方法，也能讓身形看起來較平均。不過，亦需注意要避開過於花俏、橫間等款式，以免更加突顯身形上的缺點，素色以外，也可選擇直間條紋的款式，輕鬆在視覺上減走臀部。

另外，亦可選擇Deep V設計的泳衣款式，展現好身材，讓人把焦點放在上半身。不過，小胸女生也不用擔心，Deep V款式也有助拉長身體比例，同樣會營造出高挑、平均身形的效果，令人忘記臀部大的短處。

+ 7 + 6 + 5

小肚腩

唐詩詠選擇穿上帶皺褶設計的泳衣款式。(natalietong53@Instagram)

肚腩永遠都是女生的敵人。想要遮蓋肚腩，於日常生活中選擇鬆身服裝就能輕鬆辦到了，不過遇上泳衣這類極貼身的衣物時，肚腩便會無所遁形，故不少人都會選擇於泳衣外加一件鬆身T-Shirt；不過總不方便而且未夠美觀。

其實，想要隱藏小肚腩，也能選擇帶皺褶設計的泳衣款式，最好是皺褶位置可由胸下開始到肚子的位置，做到一種視覺遮肉、顯瘦的效果；甚至可選擇露背款式，讓人轉移視線到身體上最瘦的背部，產生身形瘦削的錯覺。

+ 4 + 3 + 2

水桶腰

龔嘉欣穿上Cut-out連身泳衣款式。(kungkaty@Instagram)

有一種女生身形纖瘦，但脂肪總是積聚於腰部，形成水桶腰，看似直落的身形。想要透過連身泳衣修飾身形的話，可選擇Cut-out款式，兩旁腰部位置的縷空能露出腰部的肌膚，形成曲線的錯覺。如果不想露出過多的肌膚，可選擇Cut-out部份比較少的款式，或是選擇綁帶設計的款式，既不誇張又能若隱若現肌膚，修飾腰線之餘也可以呈現出一份小性感。