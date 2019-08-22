【她她她的少女時代】田蕊妮新劇絕跡微博　真係遭內地全面封殺？

由田蕊妮、李思捷及曹永廉主演的新劇《她。她。她的少女時代》正在熱播，故事以中年危機做題材，講述一名離婚中女重拾夢想的故事，相當貼地。劇集出街後，反應不俗，特別是阿田在第三集中演技大爆發，對着空櫈釋放多年來對父親的不滿，殷切的情感和內心戲令人印象深刻！

阿田在劇中有不少大膽的嘗試！（劇照）

點撃下圖重溫阿田演技大爆發！

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但即使阿田在劇中的演技有多好，但因為她曾本月初在FB罕有地在Facebook留言：「我依家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會⋯⋯⋯」，疑似不滿林鄭記招「無限Loop」。此Post一出，即引起不少內地網民的不滿，更連日來在微博留言攻擊阿田，更聲稱要罷睇新劇，將她全面封殺！

就是此Post出事！（FB截圖）

內地網民留言攻擊！（微博截圖）

而有網民發現《她。她。她的少女時代》幾乎絕跡於微博，甚至連TVB官方微博亦沒有為該劇宣傳！在TVB官方微博所見，TVB一如往常繼續發放新劇《包青天再起風雲》和《愛．回家之開心速遞》的宣傳短片，甚至有兒童節目《Big Big小吃貨》和《4+1廚房》的預告片，但始終不見《她。她。她的少女時代》的蹤影。對於TVB官方微博沒有為新劇宣傳一事，《香港01》向TVB查詢，但至今仍未有回覆。

TVB官方微博唔敢POST新劇！（微博截圖）

個個都話要抵制！（微博截圖）

但亦有內地網民讚！（微博截圖）