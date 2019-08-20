【她她她的少女時代】少女版田蕊妮勁有來頭　港版周子瑜前途無限

無綫剛剛啟播的電視劇《她她她的少女時代》由視后田蕊妮﹑李思捷及曹永廉主演，該劇為愛情小品，故事圍繞著一名失婚中年女子勇敢重拾夢想的故事，題材簡單但容易「入屋」和感動人，當中也不乏一些新鮮的臉孔。

田蕊妮和曹永廉在劇中是相識於微時，後來更成為夫妻。（劇照）

除了亮眼新人林宣妤（Serena）外，還有另一位第一集的第一幕就出現的區明妙（Stephanie），她飾演方迎風（田蕊妮飾）的青年版，甚至比女主角田蕊妮更早出場。她的出現簡單交代了方迎風曾經是一個追星少女的過去。而後來她更上演一場「勇救」師兄張智強（王樹熹飾青年版）的戲，劇情講到張智強被同學取笑，而有學拳的方迎風就出現為他「出頭」，打底一眾男生，之後張智強禁不住跟她說句︰「你好man啊！」她回應︰「邊個話女仔唔可以man㗎！」

Stephanie在劇中為男同學「出頭」的這一幕非常有霸氣。（電視截圖）

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+ 18 + 17 + 16

Stephanie的演出雖尚算稚嫩，不過超有霸氣，再加上她的一雙鳳眼，眼神有霸氣之餘又非常倔強，帶點邪惡的感覺。原來這位2001年出生的新人今年只有18歲，就讀中六，所以穿上校服做學生零違和感，非常青春活力。不過，區明妙其實已經參演過多齣無綫電視劇，包括有《一屋老友記》﹑《親親我好媽》﹑《與諜同謀》﹑《愛·回家之開心速遞》﹑《福爾摩師奶》和現正播出的《她她她的少女時代》，當中在2017年《親親我好媽》裏的表現令人留下印象，當時更被網民封為「港版周子瑜」，大讚她有前途。

只有18歲的Stephanie，現實生活中的照片當然是非常少女！（Instagram@miu_milk_28）

雖然Stephanie年紀輕輕，但其實已有豐富演出經驗，事關她在13歲已經接觸戲劇，也曾在家燕媽媽藝術中心接受培訓，加入過家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees，不要看輕這個組合，連韓團CLC成員莊錠欣（Elkie）都曾在Honey Bees畢業。Stephanie今次再出現在TVB新劇，第一集已迅速吸引到網民注意，將來一定前途無可限量啊！

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