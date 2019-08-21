【她她她的少女時代】劇中曹永廉精神上的出軌　現實該如何面對？

婚姻的出現原意是兩個相愛的人決意要一起生活，而先決條件就係要專心一意愛對方，不過，人類是有情感的動物，或許有人定力不夠的時候，就會跌入另一段感情。無綫電視劇《她她她的少女時代》裏頭的張智強（曹永廉飾）就出現了精神上的出軌，他愛上了另一個人（梁芷珮飾的林若藍），但他說絕無越軌的行為，而作為妻子的方迎風（田蕊妮飾）知道了後，要原諒還是不原諒，也曾經有過掙扎，最後還是選擇了走到離婚的一步。

《她她她的少女時代》是一齣愛情小品，由田蕊妮﹑李思捷及曹永廉主演。（網上圖片）

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將事情搬到現實，到底精神上的出軌，又算不算是出軌呢？男與女﹑或者每個人的定義並不相同，到底會原諒與否也不盡同。有人覺得精神上的出軌比只有身體上的外遇更可惡，因為眼前看著你，心裏想的已是別人，那種「你當我什麼」，不被尊重的感覺最是難受。又有人認為身體上的才是真正出軌，這種定義就視肉身的重要性大於精神的，只有真正踏出那一步的才是最不可原諒的，否則也可以視而不見。

林凱恩在劇中飾演田蕊妮的養女。（劇照）

可是精神上﹑還是肉體上，其實也是千絲萬縷，若說真的只是有感情，那跟對方相見，或者只是普通的接觸又算不算是越軌？難度有了感情不會再有進一步的接觸嗎？難度有了肉體越軌又能確定不會對對方產生感情嗎？這裏想說的是，兩者其實界線模糊，而且那種界定彈指可破，偷情的兩個人之間的絕不是一道堅固的牆，而是脆弱得輕輕一觸就會被毀掉的，所有與道德和堅持有關的所謂底線。

方迎風決意離婚後，決定追尋自己的人生。（劇照）

那走到這一步，還能說什麼原諒不原諒嗎，既然已經有了精神上的出軌，那個人對第三者的感情也許比對正印的已經更多，人是有感情的動物，同時也可以是最無情的動物。這樣其實已經不是被背叛者說原諒與否的問題，而是他真的會否與對方斷掉感情，而且斷掉了的感情隨時也會重新連上，就如劇集中的張智強說十年前已對第三者有感情，沒見了多年，卻突然又在近半年再見。好的，如果所謂的浪子真的有回頭，你又能否當所有事情都沒有發生過呢？

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