關智斌大談首踏紅館開個唱感受　想安排張敬軒擔任特別角色

關智斌（Kenny）早前因拍檔張致恆（Steven）爆出閃婚生子兼一腳踏幾船的醜聞所累，差點取消紅館演唱會，以為紅館夢碎，但劇情峰迴路轉，經理人公司最後決定由Kenny開個人演唱會，獲網民大力支持。Kenny日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談首踏紅館開個人演唱會感受。

原本以為紅館夢碎，豈料劇情峰迴路轉，演唱會如常喺9月14號舉行，不論嘉賓陣容同價格都好抵睇！（演唱會海報）

Kenny說：「冇諗過可以開個人演唱會，好戲劇性，用坐過山車形容都啱，因為自己一直係組合出身，就算係都係諗住以組合形式上紅館舞台，上天嘅安排好奇妙，用另一個方式俾咗個舞台我，我會好好珍惜。依家Rundown全部改曬，之前個主題比較開心，嘉年華Feel，但已經唔Work，我用咗一個星期諗點改動，決定用我呢次經歴呈現。」

Kenny ;順應民意，邀好友張敬軒任嘉賓。（視覺中國）

在Kenny公布開個人演唱會之後，網民強烈建議邀請其好友張敬軒擔任嘉賓，Kenny亦順應民意，除了嘉賓這個身份之外，Kenny表示希望可以邀請到他做調音師，「想叫佢攞啲好靚嘅咪，佢啲器材太靚，有時佢無啦啦會拎出嚟話Beyoncé用呢支。佢喺一班朋友中係最令人安心嗰個，大家會覺得如果有佢喺度會特別安心，所以呢兩場要佢嚟等我淡定啲。」

至於會否希望可再以BOYZ名義再上紅館，Kenny說：「永遠好難說不，我只可以話呢一刻暫時我唔知道，呢件事要一齊去發生，我心底裡亦希望有咁嘅一日。」

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