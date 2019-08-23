林子博大女林詠渝大騷舞技　想學K-pop有望問鼎莊錠欣第二？

不少星二代都會繼承父母衣缽入行，TVB主播林子博大女林詠渝童星出身，現年14歲的她已經亭亭玉立，日前子博在Facebook 上傳女兒跳街舞的抖音短片，跳得有板有眼，將來有望成為莊錠欣（Elkie）第二。

子博日前在Facebook 上載大女林詠渝的街舞短片。（影片截圖）

林子博一家4口，兩個小朋友都是童星。（受訪者提供）

爸爸林子博接受《香港01》訪問，表示詠渝目前以學業為重，減少幕前演前，但阿女表演欲依然旺盛，「如果有得拍都會想拍，因為詠渝戲癮都大，但呢個年齡有點尷尬，過咗小朋友的階段，好難扮得意，反而一些反叛少女角色會比較適合。」

詠渝現年14歲，已經亭亭玉立，可以演少女角色。（影片截圖）

詠渝曾飾演劇集《我的如意狼君》中的周勵淇童年牛奶糖。（受訪者提供）

詠渝自細已經有參與多套TVB劇集演出，曾演過《我的如意狼君》中的周勵淇童年牛奶糖，亦演過《公公出宮》中唐詩詠的童年黃蓮，更曾在《東坡家事》中反串過。韓國女團CLC香港成員莊錠欣亦同樣是TVB童星出身，不知道子博會否希望女兒成為莊錠欣第二呢？子博說：「其實佢自己本身都好想去韓國學K-pop，但始終那邊沒有人脈，人生路不熟，反而有打算去台灣，因為阿感的老婆Yoyo在那邊開舞蹈學校，又有為羅志祥伴舞，阿女好鐘意佢，如果有機會做到佢巡迴演唱會嘅Dancers就好了。」

詠渝演過的角色：

+ 7 + 6 + 5

詠渝希望可以做羅志祥演唱會dancers，目標非常清晰。（受訪者提供）

詠渝目前在香港著名排舞師Sunny Wong的舞蹈學校學跳舞，她身高158cm，未來還會繼續長高，加上樣貌清秀，將來在娛樂圈發展必定有一番作為。