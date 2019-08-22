【烈火雄心II】22歲吳卓羲客串做武師　超健碩身形好吸睛！

最近在深宵時段重播的TVB經典系列劇集《烈火雄心》，吸引觀眾再度追看。劇集來到第二輯，除了新加入的方中信、蒙嘉慧、鄭嘉穎之外，不少配角甚至是客串的演員都相當搶鏡，當中包括飾演武師的吳卓羲（Ron）。

《烈火雄心II》加入了幾位新角色，其中一位是方中信。（劇照）

Ron在1998年入讀TVB第7期舞蹈藝員訓練班，成為一名舞蹈員，有份為古天樂首《今期流行》伴舞，也是因為這首歌，令他改變際遇，由一名Dancer走上小生之路。據知Ron因為為《今期流行》伴舞，獲古仔推薦入讀藝員訓練班。成為演員後，Ron初期只是在劇集中客串演出，包括《皆大歡喜》和《烈火雄心II》。不過雖然只是客串，但其實Ron在《烈火雄心II》中的演出也相當吸睛，不止有多句對白，戲份也不少。

原來Ron有客串演出！（電視截圖）

飾演武師的Ron，在劇中與歐錦棠是同門師兄弟關係，但凡是有武館的戲，都會有他的出現。劇集在2001年拍攝，當年只有22歲的Ron，樣子仍然十分青澀，穿上T恤牛仔褲，一副後生仔的打扮，但都看得出他身形好健碩，加上一身小麥膚色，絕對是一位陽光型男！

Ron在劇中飾演武師，當年只有22歲的他十分青澀。（電視截圖）

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拍完《烈火雄心II》之後，Ron在多套劇集包括《流金歲月》、《雲海玉弓緣》、《戀愛自由式》等擔任男配角，直至2003年的《衝上雲霄》飾演新紮機師Issac一角，令Ron迅速彈起，之後備受力捧，成為當家小生，在多套劇集擔正做男主角，更憑《大唐雙龍傳》奪得「飛躍進步男藝員」獎，之後又出碟做歌手，事業平步青雲。不過在2007年至2008年接連的緋聞和負面新聞帶來極大衝擊，令他形象跌至谷底。Ron後來捱過低潮期，更積極進軍內地市場。

2003年播出的《衝上雲霄》，令Ron迅速走紅。（網上圖片）

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2015年Ron與TVB約滿後沒有續約，結束與TVB 15年的賓主關係，而同年播出的台慶劇《梟雄》成為他的暫別作。近年積極在內地發展的Ron，在前年以自由身拍攝邵氏兄弟劇集《飛虎之潛行極戰》，更參演多套電影，一樣搶鏡！