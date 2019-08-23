羅志祥反串朱碧石爆紅　網友用AI換臉成蔡依林毫無違和感

台灣男星羅志祥（小豬）近年積極在內地發展，更參加真人騷節目《極限挑戰》大受歡迎，他在第二季中男扮女裝上陣，以「朱碧石」的身份出場，紅色蝴蝶結配以紅色喱士碎花裙，加上一對水汪汪的大眼睛，令人一見難忘！人氣強勁的「朱碧石」，在2016年推出首張單曲《你幹嘛》，歌曲MV更在網上熱播。日前有網友利用AI，將小豬扮演的朱碧石，換臉成蔡依林（Jolin），想不到毫無違和感，連Jolin都忍不住轉發！

羅志祥（小豬）曾在真人騷節目《極限挑戰》中男扮女裝，更憑「朱碧石」的身份大受歡迎！（羅志祥微博圖片）

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Jolin昨日（22日）在微博轉發了一輯照片，並寫道：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，原來有網友Post了一系列蔡依林版本的朱碧石相片，換上Jolin個樣的朱碧石居然毫無違和感，同小豬版本的朱碧石非常相似，不少網友都留言「姐姐妹妹傻傻分不清楚了」、「你倆也太像了吧」、「和朱碧石雙胞胎姐妹啊」，就連小豬都留言：「你什麼時候偷扮朱碧石的？哈哈哈哈哈我要笑死了！下一張新專輯的路線出來了！」

蔡依林（Jolin）昨日（22日）轉發了一輯相，原來是有網友利用AI，將小豬扮演的朱碧石，換臉成Jolin，想不到毫無違和感！（蔡依林微博截圖）

神乎其技！（蔡依林資訊台微博圖片）

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小豬在2016年推出的《你幹嘛》MV，由他本人親自構思劇本，在MV中化身英文老師，更動員了500多位臨時演員拍攝頒獎典禮時粉絲們為朱碧石瘋狂的盛況，成功掀起熱話！

小豬在2016年以朱碧石的身份推出單曲《你幹嘛》，更拍攝了MV。（YouTube影片截圖）