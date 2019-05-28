【創造營2019】迪麗熱巴撒嬌融化所有男性　胡彥斌受不了：好厲害

眾所周知26歲的內地女星迪麗熱巴主要以拍電視劇為主，萬萬想不到她連主持這一塊層面亦做得有聲有色，獲得不少網友讚揚。就在最近主持的最新一集《創造營2019》中，她徇眾要求竟然在鏡頭前扮可愛，說話嬌嗲動作可愛使在場所有男選手同導師都嘩然四起， 就連今期助演的女藝人亦為之驚訝。

迪麗熱巴主持了得，展示另一面才藝。（微博圖片）

就因為今期助演的女藝人大多都是以拍古裝劇為主，在她們助演完畢之後，身為導師的胡彥斌有見迪麗熱巴都是以拍古裝劇聞名，就提出一個要求希望她能用古裝形式的表演為學員打氣。而對於迪麗熱巴來講其實一點難度都冇，所以她選擇表演目前還未播出的劇集《三世三世枕上書》中，飾演白鳳九的她向東華帝君撒嬌的一幕。迪麗熱巴全程用最嬌嗲的聲音說道：「我的尾巴去哪裡了，我的尾巴出來了，我把我的九條尾巴分成了大家手中的點讚器，大家記得要為我們的學員點讚。」加上扭腰等動作非常可愛，一開口令在場所有男生都熱血沸騰：「我不敢相信我的耳朵」，大家開心之餘有點怕羞，畫面十分好笑。

迪麗熱巴率先示範《三世三世枕上書》中白鳳九撒嬌的一幕。（《創造營2019》截圖）

迪麗熱巴的表現令在場所有男生嘩然。（《創造營2019》截圖）

迪麗熱巴可愛聲音除了吸引男選手之外，四位男導師都聽到顯得有點怕羞，其中胡彥斌更第一個受不了大讚：「你的聲音很百變，剛剛我還以為是那個配音，好厲害。」而且今期助演的女藝人都遮臉大呼受不了。網友們見到這一段都大讚迪麗熱巴過分可愛，絕對給她萌化了紛紛留言：「被可愛死了」﹑「這段耳朵都要被叫聾了」…連女網友都話愛死她呀！

胡彥斌大讚迪麗熱巴聲音多變。（《創造營2019》截圖）

男選手都聽到心心眼。《創造營2019》截圖）

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