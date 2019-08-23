韓星康男半年內肥40磅只為一個原因　僅用3個月減重33磅

有日本血統的韓星滑川康男，之前在半年內暴增18 kg，5月時在IG出Post ，表示自己要開始減肥，並叫粉絲們一起監督他，3個月過去，他在IG報告成績，已經成功減掉15 kg。

滑川康男成功減重15 kg，變返型男。（IG圖片 ／ kangkangnam）

康男在5月時，於自己的IG上表示要減肥，希望粉絲們監督他，他說：「我竟然也有這個時候，6個月胖了18 kg，今天開始要減肥了！這次一定好好保持做到不反彈，減肥的朋友今天和我一起開始吧。 」3個月過去，康男短期內成功減重15 kg成為熱門話題，他在IG曬出最新的瘦身成果， 穿上和數月前一樣的衣服，只是大肚腩完全沒有了， 同樣的姿勢和衣服，減肥前後的康男卻判若兩人，五官輪廓更為明顯，V下巴重現，康男寫道：「千萬別再胖了，瘦了15 kg，完全陷入打造腹肌的趣味中。」

康男在5月時表示自己要減肥，圖左是他最瘦的狀態，圖右是幸福肥增磅後的他。（IG圖片／kangkangnam）

康男今年3月被爆與速滑世界冠軍李相花熱戀，二人因共同出演《叢林的法則》後撻着，於2018年年底開始交往，康男拍拖後體重暴增40磅，相信他暴肥的原因是拍拖太開心導致幸福肥，二人拍拖。今次減肥成功，不知是否跟運動員女友一起做運動，所以成效更顯著？

康男與運動員女友李相花拍拖後，半年內肥了18 kg。（IG圖片／sanghwazz、kangkangnam）