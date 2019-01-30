星媽產後餵母乳減肥修身秘訣　其他人瘦唔到有原因

許多星媽產後都能極速修身，例如已為三子之母的台灣名模隋棠，仍然保持著模特兒身段。生完孩子後極速修身，除了注重飲食和配合運動，餵哺母乳是其中一個減肥重點！其實不只隋棠，很多星媽都是透過餵母乳來減肥的，包括昆凌、范瑋琪、官恩娜和林芊妤等，姚晨也曾公開說過：「母乳餵養真的很減肥。」

隋棠產後極速修身，與餵母乳有莫大關係。（IG圖片）

很多女星都是母乳媽媽。（IG圖片）

餵哺母乳每天可以多燃燒400至500卡路里的熱量，餵一天母乳所消耗的熱量，相當於慢跑1小時。你只需要吃足夠一天的營養，就能慢慢消耗身上多餘的脂肪。

點擊圖片看餵哺母乳的減肥技巧：

「國際母乳哺育期刊」報告指餵母乳的媽媽平均一天吃下1980卡路里熱量，仍在產後12週平均減少約4.4公斤；至於未哺乳的媽媽每天平均就算只吃約1540卡路里的熱量，體重卻只降近2.8公斤。

Coffee 生產後沒有立即做運動修身，餵哺母乳可以修身。（IG圖片）

「為什麼我餵母乳卻沒有瘦下來？」

很多媽媽即使餵母乳，但卻沒有瘦下來，通常是因為吃得太放肆！當然也有機會是其他原因，但不節制飲食是主因。上文提過，只需要吃足夠一天的營養，加上餵母乳，就達到瘦身效果。產後餵母乳需要補充營養，但不代表需要過多熱量的飲食，選擇高蛋白低熱量食物，正確的飲食觀念和產後瘦身運動，產後餵母乳有助減肥，而且不影響乳汁供應和營養。

不要給自己過大壓力

產後減肥需要耐性，不要想一步登天，即使隋棠生完身二胎之後，也用了一年來減肥。而且不是每個母親都適合餵哺母乳，千萬不要因為不能餵母乳而難過或給予自己過大壓力，可以嘗試其他健康的產後減肥方法。