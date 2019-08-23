【她她她的少女時代】人生課程令田蕊妮蛻變　但有可能是洗腦課程

TVB新劇《她她她的少女時代》播出後反應不俗，劇情講到失婚的迎風（田蕊妮飾）過著非常頹廢的日子，在一次同學聚餐時重遇舊同學Leonardo（袁文傑飾），原來他是一名人生導師，在對方鼓勵下田蕊妮參加人生課程，希望能令生活重回正軌。現實中，不少人因為未能盡展所長，目標和夢想又久未達成，因而報讀坊間的「人生改進課程」，但當中亦有不少網民及報道爆料這類課程涉及洗腦和催眠等不良手法，更有學員在參加課程後患上精神疾病。

田蕊妮更在劇中變裝，以突破自我框架！（劇照）

劇中，田蕊妮不但要在人生課上說出多年來對父親的不滿，又要完成Leonardo給予的任務，大膽變裝並主動找老公智強（曹永廉飾）和解，更要大方祝福他和情婦Roni（梁芷珮飾）。除此之外，課堂上更要求學員去批判在場的每一個人以及接受公審，令他們的心理產生極大的變化。

袁文傑飾演人生導師！（劇照）

其中，田蕊妮打扮成神奇女俠一幕更疑似影射於去年一名身穿兔女郎裝的女士於旺角站侯車並登上港鐵，由於該女士的衣著出眾，因此受到網上熱烈討論，更有人批評世風日下、道德淪亡，事主可能從事不道德交易。之後，《東張西望》報道有關兔女郎的身份，一名化名為陳小姐的女士在訪問中透露，該名兔女郎從事保險工作，並與她一起參與人生改進課程。期間人生教練曾要求女學員於公眾場所穿着暴露衣服，事主疑似受到他的影響下穿着兔女郎裝於港鐵月台現身，以突破自我框架提升自信。

去年有性感兔女郎僅穿黑色內衣、黑色魚網絲襪及高跟鞋，未理會旁人偷偷注視。（高登討論區圖片）

點撃下圖重溫劇中的人生課程！（超真實！）

+ 14 + 13 + 12

《東張西望》曾揭發人生課程大洗腦！（電視截圖）

而《香港01》亦曾訪問過一名精神病康復者阿安（筆名）指自己參加一個坊間的「自信心提升」課程後，精神狀態變得不穩定，更在完成課程的數天後，便發生了她記憶中的「弒夫」事件。據阿安在自傳中所寫：「他按着我的吩咐做一些動作，包括飲大量水，到浴室（我忘了叫他到浴室的原因）。最後，我在浴室把他浸死。我看見他的靈魂從軀體飄走，我大聲懇求他不要走……」不過，據她在自傳中所寫，死因庭最後卻裁定其丈夫死於自然，而阿安當年也沒被律政司起訴。

阿安（筆名）指自己曾「弒夫」，又曾入住青山醫院數年。（潘思穎攝）