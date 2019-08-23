柳岩最新寫真相疑P圖太重手　竟然似足天王嫂方媛？

內地女星柳岩經常以亮麗造型示人，她更不時在微博Post靚相展現自己最美的一面，而大家最關注的相信是她的姣好身段，豐滿上圍是她的一大優點。不過在最新的一輯照片中，柳岩就一改以往性感路線，以西裝Look亮相的她形象幹練，氣場十足，但有網友表示認不出相中的她，懷疑是P圖太重手，竟然同天王嫂方媛莫名相似！

柳岩經常在微博Post靚相，姣好身段十分吸睛！（柳岩微博圖片）

柳岩在微博Post了最新的寫真照，以西裝造型亮相的她氣場十足。（柳岩微博圖片）

身穿黑色西裝的柳岩，配搭鵝黃色絲質底衫，再着上紅色高踭鞋，又靚又型，不少網友大讚有霸氣。不過亦有人留言指相中的柳岩被P圖P到毫無辨識度，與過往的她非常不一樣，更「神奇」到同多位女星包括Angelababy、李小璐、王鷗等撞樣，側面看與方媛意外相似！

但就有網友表示完全認不出柳岩，更指她與天王嫂方媛撞樣。（方媛Moka微博圖片）

有網友話柳岩同李小璐都似樣。（李小璐微博圖片）

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現年38歲的柳岩過往曾多次被質疑整容，她亦大方承認打過瘦臉針，不過因為會影響到拍戲時的表情和演戲狀態，所以後來就棄用了。對於柳岩這輯照片，網友笑言：「保養得好是其次，P得好才是真的好吧」、「沒有一張像她本人」、「不說是柳岩真的沒看出來」。

柳岩多次被質疑整容，她亦曾承認打過瘦臉針。（柳岩微博圖片）

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