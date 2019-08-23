50歲陳浩民又進化？　戴綠帽驚現尖下巴同江華撞樣

即將踏入50歲的陳浩民，當年憑着《天龍八部》中的翩翩公子段譽令觀眾留下深刻印象。但隨着年紀漸長，陳浩民就選擇打肉毒桿菌針豐額減紋，Keep住凍齡樣貌。不過未知是不是太「重手」，昨日（22日）他在微博曬出近照，相中的他雙頰凹陷，下巴尖尖，完全大變樣！

李若彤與陳浩民在《天龍八部》中分別飾演王語嫣同段譽，成為經典。（陳浩民Benny微博圖片）

陳浩民上個月同《天龍八部》的拍檔李若彤齊齊到橫店電視城出席見面會，吸引大批粉絲到場支持。兩人多年來身形未有太大變化，不過樣貌就變了很多。身穿格仔西裝，留着「二撇雞」的陳浩民，一雙濃眉十分搶鏡，尤其是飽滿的蘋果肌「脹卜卜」非常吸睛，臉上看不到一條皺紋，笑起來也表情僵硬，更有網民指同Mario好似樣！

有網民話陳浩民「二撇雞」Look同Mario好似樣。（網上圖片）

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而陳浩民昨日Post的相片中，他頭戴螢光綠色針織帽，再穿上同色的打底衫，站在一顆綠色植物旁，整個畫面「綠油油」，他還寫道：「謝謝你們，又好看又舒服」，這個綠帽造型真的不是人人都Carry得到！但相中的陳浩民消瘦了不少，雙頰無肉，不但蘋果肌消失，就連下巴都變到超尖，更有網友指他與Luigi及江華有幾分相似。而陳浩民的另一個造型，就戴上橙色帽，再穿上橙色衫，不少網民都大讚好潮，相比起綠帽造型的他更精神、更有活力！

陳浩民呢個綠帽造型相當前衛，但可見他面部消瘦了不少，下巴超尖！（陳浩民Benny微博圖片）

另一個橙帽造型精神得多！（陳浩民Benny微博圖片）