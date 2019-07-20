秦嵐吳謹言同框合照引關注　未修圖驚現殘樣嚇親人

去年紅遍全球的內地古裝劇《延禧攻略》成功捧紅一眾演員，在劇中飾演富察皇后的秦嵐，與飾演魏瓔珞的吳謹言深受觀眾喜愛，更成為各大時裝品牌的寵兒。日前兩人一起現身上海出席品牌活動，這次是她們久違的同台，吸引不少粉絲關注。不過在微博流傳的一系列現場照片中，未經過修圖的秦嵐和吳謹言明顯「崩壞」，尤其是一向被讚凍齡有術的秦嵐，面部凹凸不平，老了不少！

秦嵐、吳謹言、楊洋現身上海出席品牌活動。（視覺中國）

以一身黑色吊帶長裙上陣的秦嵐，大展美好身段。（視覺中國）

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秦嵐和吳謹言日前與內地男星楊洋齊齊出席活動，近期積極修身的秦嵐，以一身黑色吊帶露背長裙上陣，大騷性感一面。剛剛過了38歲生日的秦嵐，過往一直被讚樣貌和身材都Keep得極佳，白滑肌膚更儼如少女一般，絕對是位凍齡美女。她還曾在節目中分享護膚保養之道，更自爆有靠醫學美容去保持靚樣。不過從現場流出的未修圖中所見，秦嵐面部有點乾癟，頸紋和魚尾紋明顯，昔日的凍齡樣貌不再！

秦嵐剛剛過了38歲生日。（秦嵐微博圖片）

但微博流出的未修圖所見，秦嵐面上皺紋明顯。（FashionLanding微博圖片）

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而吳謹言就身穿粉紅色長裙，青春不失典雅，但未知是不是因為休息不夠，近看她面上有粒粒，蘋果肌有點僵硬，加上慘白的面色，也與過往仙氣形象大不同。不過吳謹言畢竟年輕近10歲，相比起同場的秦嵐已經好得多。對於被指未修圖似「災難」，有網友就為兩人抱不平，認為相片是經過銳化後凸顯面部的缺點，強調兩位女神其實狀態已經很不錯，而秦嵐也曾表示有皺紋是很正常的，反而更加天然，不同年齡階段也有不同的美態和魅力。

吳謹言個樣都出事！（FashionLanding微博圖片）

吳謹言在微博Post的相片皮膚白滑。（吳謹言微博圖片）

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