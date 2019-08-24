【一路成年】成年版《爸爸去哪兒》卡士強勁　梁家輝帶女兒玩到盡

內地真人騷親子節目《爸爸去哪兒》長做長有，明星爸爸帶其萌娃齊齊去旅行體驗各種生活，往往都會引起關注同話題。而早前拍畢的《爸爸去哪兒》第六季，因為受到廣電總局對親子類綜藝節目作出嚴格的限制，使該節目無限期延播。

而正因為親子節目受歡迎關係，既然《爸爸去哪兒》被禁播，內地網台芒果TV就推出被譽為是成年版《爸爸去哪兒》的親子節目《一路成年》，找來五組明星父子／女齊齊去旅行，包括台灣歌手信（蘇見信）與其女兒小丸子﹑香港影帝梁家輝與其兩位女兒梁穎晨﹑梁靜曦，演員徐錦江與其兒子徐菲﹑內地男子團體UNINE李汶翰與其父親李劍，內地演員吳剛與其兒子吳羽卿，他們將從朝夕相處旅行中探索親子關係，網友見到陣容如此強勁都急不及待想睇。

信帶女兒上綜藝令人期待呀！（微博圖片）

其中台灣歌手信就因為節目同女兒有了更多認識，率先在微博寫下感受：「想起牽著妳的手上小學的第一天、覺得時間真的很快、很多人都是看著妳長大的、成長的過程中因爲工作而錯失了很多、一路成年讓我們重新認識彼此、也因為這樣又留下了很多難忘的回憶。」少有上貼感性說話，令許多網友更期待他與女兒相處的畫面。

信在微博貼出同女兒合照，令人更好奇他的女兒是長得如何。（微博圖片）

事實上，信過去一直對女兒非常保護，但直到近年他的態度就改變了許多，不時在社交網站上貼與女兒的日常點滴照片，又讓女兒擔任自己演唱會嘉賓等，慢慢大方地與外界分享與女兒的點滴。現在又一齊參加綜藝節目，這個舉動的確令人感到意外。但無論如何都好，粉絲都非常期待見他們是如何互動相處的，紛紛留言：「要上綜藝了」﹑「小公主轉眼變小仙女了」﹑「等著看啦」…封他們為大長腿父女組合。