【多圖】歐陽娜娜招牌髮型回歸　打造完美造型全靠7個步驟

台灣女星歐陽娜娜樣貌甜美，五官精緻，而且甚有時尚觸覺，成為各大品牌的寵兒。早前她以劉海造型示人，不少網友都狠批不適合她。不過昨日（23日）歐陽娜娜出席活動時，就露出額頭，新造型大獲好評，「歐陽娜娜把劉海掀起來了」更一度登上了微博熱搜第一位！

現年19歲的歐陽娜娜樣貌甜美，五官精緻，深受粉絲喜愛。（歐陽娜娜Nana微博圖片）

歐陽娜娜早前出席活動以劉海造型示人，被網友指不適合她。（視覺中國）

點擊下圖睇歐陽娜娜更多劉海造型：

+ 14 + 13 + 12

歐陽娜娜昨日與妹妹歐陽娣娣齊齊出席活動，身穿黑色吊帶背心襯高腰西褲的歐陽娜娜，打扮簡單卻不失時尚感，而她露出額頭後更能突顯出立體的五官，氣質出眾。有網友對比她之前的劉海造型，不少人都認為歐陽娜娜更適合露出額頭的造型，不止盡顯她「巴掌臉」的優勢，就連氣質都瞬間提升！

歐陽娜娜昨日（23日）與妹妹歐陽娣娣齊齊出席活動，露出額頭的她氣質瞬間提升。（視覺中國）

露出額頭的歐陽娜娜，更能突顯出優勢。（IG@nanaouyang）

其實歐陽娜娜出道以來多以長髮、露額頭的髮型示人，而她日前上節目《各位遊客請注意》時，就公開自己的洗頭步驟，由洗頭到吹乾頭髮，整個過程分為7步，非常繁複，最後她都忍不住感嘆：「這麼想一遍都累了，怎麼還想洗頭呢？」而節目中以劉海造型示人的歐陽娜娜，面部明顯圓潤了不少，不止尖下巴消失，雙頰也「有肉地」，難怪不少粉絲都更鍾意歐陽娜娜之前的造型啦。

歐陽娜娜在節目《各位遊客請注意》中公開自己的洗頭步驟。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇詳細步驟：

+ 10 + 9 + 8

點擊下圖睇歐陽娜娜更多靚相：