曾勇闖喜馬拉雅山　黃德斌挑戰室內攀石騷爆肌：要有一定技巧！

型男黃德斌今日（24/8）在鰂魚涌與攀石運動員陳翔志、五屆包山后黃嘉欣以及全港最年輕登珠峰者陳家希，出席「The North Face Global Climbing Day世界攀岩日」活動。黃德斌是圈中的運動健將，所以大會都安排他與陳翔志同場較技，挑戰攀石中心裏面多條攀爬路線，不但大騷澎湃肌肉，更展示各種能人所不能的高難度技巧。

黃德斌與眾人大合照。

黃德斌2006年時曾為無綫（TVB）探險節目《天與地》勇闖全球第八高峰──喜馬拉雅山的馬納斯盧峰，問兩次體驗是否大有不同，他接受《香港01》訪問時說：「今次室內攀岩同我上次喺喜馬拉雅山完全唔同，因為去喜馬拉雅山唔係點樣要去攀石咁Hardcore，大部份時間都係行，有難度路段先需要落手爬。」他又指今次室內攀岩是需要學習一定技巧才能做到：「雖然唔係話太難，但都有體能、技巧要求，同埋室內攀岩比較安全，因為佢有安全帶。」

提到上年的奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中，主角Alex Honnold不靠任何繩索徒手攀爬難度極大的「酋長岩」，問他會否考慮挑戰徒手攀岩，他即停一停、諗一諗：「我而家對攀岩都係初步認識階段，唔會試徒手攀岩住，因為真係有一定程度危險，等我經過訓練先再試啦！」