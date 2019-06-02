【婚姻合伙人．劇透】三角關係面臨決裂　黃德斌揚明大打出手

無綫9半播放的愛情喜劇《婚姻合伙人》雖然被外界指是「倉底劇」，不過輕鬆有趣的劇情吸引了一班觀眾每晚準時收看。劇集踏入最後一星期，情節也越來越緊張。上星期講到郎朝信（湯洛雯飾）向邢呇（黃德斌飾）表露愛意，另一邊廂，邢呇在公開場合對外稱郎佳穎（郎朝勇、貝競枝之女）是自己的女兒，這本來是貝競枝（高海寧飾）對邢呇說的一個謊言，邢呇此舉，嚇壞貝競枝，而在獄中的郎朝勇（楊明飾）亦大怒。郎朝勇想從貝勒（魯振順飾）手上搶回「長恨哥」（黃煒溏飾）的數簿，卻被發現。直到郎朝勇出獄，貝競枝跟他在公司事業上出現分歧。郎朝勇見女兒跟邢呇感情要好，心生妒忌。而郎朝勇為著千秋的前途暗自盤算……

郎朝信對邢呇暗生情愫。（劇照）

重點劇情逐格睇，睇完包唔會miss重要位！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

接著播出的一集，貝競枝﹑邢呇和郎朝勇三人關係面臨決裂，劇情緊湊。邢呇幫千秋上市，觸怒郎朝勇，引起郎朝勇和貝競枝的碰撞，邢呇更叫貝競枝離婚，是否對她仍有感情？不過貝競枝猶豫未決。

佳穎的身世終被貝競枝道出。（劇照）

而邢呇和郎朝勇因為他們之間的種種恩怨大打出手。貝競枝決定向邢呇道出真相——佳穎並不是他的女兒！邢呇得知真相，非常激動，竟強姦貝競枝，另一方面，郎朝勇帶著女兒離家出走，貝競枝面對著如此困境，身心受傷。究竟千秋的前途會是如何？他們的感情關係又會如何發展呢？

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