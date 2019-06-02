【婚姻合伙人】湯洛雯黃德斌外景戲穿崩　滑翔傘一秒變色咁都得？

每隔一段時間，總會有眼利的網民發現無綫自製的劇集有穿崩位，於討論區發帖嘲笑一番，面對觀眾批評，無綫亦不敢怠慢，近年積極改善這個問題，不過依然有漏網之魚。

話說上周二（28/5）播出、由潘嘉德監製的「倉底劇」《婚姻合伙人》第12集，出現這一幕超級穿崩戲，不少人目擊這次「意外」之後都當堂嚇一跳，然後得啖笑。

第12集這一幕，講述湯洛雯飾演的護士朗朝信，親自上山要求黃德斌飾演的邢呇去醫院覆診。（無綫《婚姻合伙人》截圖）

從畫面中可見，當時黃德斌要準備玩的滑翔傘是鮮黃色。（無綫《婚姻合伙人》截圖）

黃德斌邀請湯洛雯「飛天」 滑翔傘一秒變色

劇情講到邢呇（呇粵音起，黃德斌飾）因為沒有如時到斯嘉醫院覆診，反而去了玩Paragliding，結果護士朗朝信（湯洛雯飾）要老遠上山尋找這位斯嘉醫生大股東。

第一幕二人相遇，當時邢呇只是準備飛翔，滑翔傘軟攤在草地上，從畫面清楚見到那是黃色的。隨後，邢呇邀請朗朝信一齊「飛天」，結果翱翔天際的滑翔傘，竟然是藍白色，兩個畫面只是相差一秒，一秒變色「神乎奇技」！

不過去到下一幕黃德斌與湯洛雯一起飛天時，明顯見到滑翔傘的顏色變了，但劇情並沒交代為何會變色，但玩過滑翔傘的人都知道，要參加這種玩意，就得自行揹滑翔傘上山，一套初級飛行裝備重約30公斤，哪會有人多帶另一款睇心情轉換顏色？好明顯是穿崩了。（無綫《婚姻合伙人》截圖）

實景拍攝抵讚 超級穿崩得不償失

到底導演「睇片」的時候有沒有發覺這個極大穿崩位？還是，在拍攝前PA（助理編導）早已知道滑翔傘的顏色出事，卻因為時間不足而草草了事？我以為自己「心地唔好」遺留了一些關鍵位沒留意，專誠再看一次這一幕，最終發現，邢呇只向不願一齊「飛天」的朗朝信說：「我唔會勉強你嘅，不過你唔肯陪我飛落山，你自己慢慢行番落山，最多我Call定車喺下面等你。」然後就出現變色一幕。

作為劇迷，當然贊成實景拍攝，因為有實感，但如果拍到半桶水，又的確很難怪責觀眾繼續覺得無綫製作是是但但，當然在「神劇」《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季先後出現咖啡杯和膠水樽之後，無綫中人又可以大條道理為這些蝦碌位辯護。

這一幕黃德斌與湯洛雯玩滑翔傘於西貢上空拍攝，參考現時市價，以每位計算，首次跟教練一起的雙人體驗約$1,100，飛行歷時約15至20分鐘，對無綫小品劇而言，是非常揼本，奈何出現超級穿崩位得不償失。（無綫《婚姻合伙人》截圖）

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