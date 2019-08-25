【德魯納酒店】Sulli雪莉客串「零負評」　自信回應反惹抨撃？

韓國女藝人雪莉Sulli自退出組合f(x)後，可說是爭議不停，由幾年前與大14歲的崔子交往，甚至近年身體力行撐「Free The Nipple」都一直是網民的焦點。惡評不斷的雪莉，最近幫忙好友IU客串韓劇《德魯納酒店》竟罕有地出現「零負評」，就連她本人都非常驚訝。

由於雪莉年少便加入SM娛樂，再以f(x)的忙內出道，一直展示可愛的一面外，不少粉絲都可說是「睇住雪莉大」。可是2014年雪莉開始暫停演藝活動，再到2015年退出f(x)後，竟在IG大膽公開與前男友的親蜜照和性感照，就像換了全個人一樣。對於雪莉的突變，當然未必人人接受得到，但她無視反對聲音的行為，更曾一度被網友標籤成「瘋癲的女人」。連帶多年來，雪莉一直被惡評纏繞，甚至有人謠傳她吸毒的事實。

雪莉為好友IU客串《德魯納酒店》，竟難得地沒有半條惡評。（IG/@jelly_jilli）

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近日雪莉客串IU主演的人氣韓劇《德魯納酒店》，飾演酒店會長的孫女。劇中雪莉的富家女造型獲網友好評外，不少觀眾更大讚她的演技，形容比以前的演技更成熟，竟出現「零負評」的奇蹟！而雪莉出演綜藝節目《惡評之夜》時也講到，細心查看網上的留言後也沒有找到半條惡評，令她非常驚訝。不過向來我行我素，性格直率的雪莉竟突然講出一句：「應該是我演技太好了，所以才沒有惡評。」令身邊的主持也替她捏一把冷汗，怕雪莉又會因一句再惹來抨撃。

雪莉自退出f(x)後，可說是「惡評女皇」之一。（IG/@jelly_jilli）