鄧紫棋任五月天嘉賓互鬥「垃圾話」　賣口乖再反窒阿信全場爆笑

五月天上周六度空降北京鳥巢，「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」巡演連唱3日。昨晚最終場請到鄧紫棋（G.E.M.）擔任嘉賓，與阿信互飆高音，阿信好奇問她最想和哪個樂團合作，鄧紫棋不假思索回答五月天，阿信聽聞要她別有壓力，只說場面話，反應靈敏的她笑答：「我也是說場面話。」爆笑全場。

鄧紫棋曾在節目中翻唱《你不是真正的快樂》，昨跟五月天合唱《盛夏光年》、《你不是真正的快樂》2首歌曲，她興奮地說：「終於來了！我在那等出場的時候，感覺這一刻有點夢想成真！這世界上有個吸引力法則是真的，沒想到有天能成為你們嘉賓。」事後她激動地在Facebook出Po，表示出道初期每次開show之前，都會反覆播放五月天演唱會DVD研究：「那時我自知寫詞比較幼嫩，買了一本阿信的歌詞集反覆研究；那時我跟自己說讓我來隨便夢想跟一個遙不可及的明星合作，看看會不會成功，當時我想的是五月天。」

除了鄧紫棋一償所願，向來大方提攜同門的五月天也請到家家、蕭秉治分任24、25號的開場嘉賓，其中蕭秉治演唱《我還是愛着你》時步向延伸舞台，看到台下Fans舉起大量應援牌，內心很是興奮，宣布將在12月展開冬季巡演。

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而五月天在歌迷相伴下一起走過20年，征戰過世界各個大小舞台，阿信滿懷感激地說：「在北京的夜空下，有着十萬顆充滿故事，充滿生命，充滿愛的星星，每個星星裡面都有個名字，那是你，我知道是你們，陪着我們，20年來陪我們走到這裡。」氣氛感人。

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