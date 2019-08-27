「康乾盛世」三帝王罕有同框　48歲吳奇隆身高顏值全輸聶遠鍾漢良

「康乾盛世」三位帝王聶遠、吳奇隆、鍾漢良難得同框，48歲嘅吳奇隆即時輸一截。（視覺中國）

聶遠、吳奇隆、鍾漢良日前齊齊現身上海高爾夫球場活動，由於鍾漢良曾在《鹿鼎記》中飾演康熙、吳奇隆喺《步步驚心》中飾演雍正，而聶遠剛在《延禧攻略》中飾演乾隆，唔少網民都笑言康乾盛世三位王帝同框畫面實屬難得。

吳奇隆係時候要減下個肚腩啦。（視覺中國）

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鍾漢良08年擔正《鹿鼎記》時，曾因為一雙電眼而被稱為「中國歷史上最洋化的皇帝」；而聶遠飾演乾隆時，即獲「史上最靚仔嘅乾隆」稱號，連帶曾飾演乾隆嘅霍建華都被比下去，可見其顏值之高。而憑《步步驚心》紅遍中港台嘅吳奇隆，劇中「四爺」嘅稱呼漸漸成為吳奇隆嘅代名詞。由此可見，三位王帝嘅演技都非常之高。

三位帝王顏值都超高。（網上圖片）

雖然三位男士都已為一女之父，加上又同係70後，之不過企埋一齊時，48歲歲嘅吳奇隆無論係身高定身材都即時被比下去，其肚腩更係大煞風景；反觀44歲嘅鍾漢良，喺高爾夫球場嘅一舉手一投足都足以「殺死」唔少網友，網民甚至以「天生麗質」形容佢；至於41歲嘅聶遠，雖然曾經話過因《延禧攻略》而開始保護皮膚，但唔熬夜、唔食垃圾食物，加上每日跑步健身，令聶遠變為肌肉男。