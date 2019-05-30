吳奇隆安排劉詩詩台灣安胎被嘲孤寒　名醫嘆：收得太平連累四爺

吳奇隆寵妻讓老婆劉詩詩在台灣分娩、坐月，不料慘遭大陸網友酸「太小器」，這讓台灣婦產科名醫蘇怡寧在Facebook開玩笑稱：「四爺很抱歉，因為台灣醫療太便宜害你被中國網民酸了」！

吳奇隆與劉詩詩結婚4年，經常恩愛同框放閃▼

+ 3 + 2

據「鏡週刊」報導，劉詩詩在禾馨婦幼診所生產、坐月子，住最高級的VIP房，一天要價1.2萬（約港幣3000元），不過卻被大陸網友嫌太平。這讓該診所的名醫蘇怡寧在Facebook透露，「如果你要像出國住飯店一樣比奢華比寬敞，對不起在台灣我們不玩這個，要比這個那你生小孩去飯店生好了，杜拜不錯」、「但是如果要談到醫療的本質，我必須很驕傲的說，台灣人我們真的是很幸福的」。

他更吐露台灣與內地的醫療現況，「我們之前一直笑着跟別人說，台灣跟大陸醫療的費用差不多，只是後面的幣值不一樣，一個是新台幣一個是人民幣，然後笑着笑着就哭了」，「你知道每天有多少有辦法的中國人來台灣就醫就是相信台灣的醫療品質嗎？你知道每個月都有多少中國的醫療機構要來我們這邊取經都被我們拒絕嗎？」最後他更強調「其實這沒什麼好嘴的啦！四爺是寵妻才會留在台灣的，你識貨。」

婦產科名醫蘇怡寧對台灣醫療品質有信心。 圖／擷自蘇怡寧臉書

蘇醫師獲不少網友都留言力撐：「在大陸是花3萬（約港幣7500元）的錢，才勉強得到快1萬（約港幣2500元）的服務；但是台灣是花1萬的錢，可以得到超過3萬的服務.....那些酸民大概沒享受過什麼叫物超所值吧」、「日住1.2萬的月子套房還叫小氣..全台3/2的男人都可以跳海了」、「中國只有價錢比較貴，醫療品質不能跟台灣比」、「我是嫁過來的陸配，baby就是在台灣生的，沒有什麼為什麼就是相信台灣的醫療品質」、「別讓中國太了解，我怕以後更難訂！」

延伸閱讀：

「教父」男星跌倒昏迷 不敵病魔辭世

蒙眼做這事直喊難 孫安佐暖舉曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】