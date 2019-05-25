台灣10大「禁慾系」男星　金城武、吳奇隆竟然都俾佢揮低？

台灣男神多到數不完，最有致命吸引力的，就是滿滿「禁慾味」的那種，所謂的禁慾，有人說，穿得多不算禁慾，穿着衣服還讓人想脫才是真正的「禁慾系」，換句話說，「禁慾」是一種氣質，顏值是基本，但更多時候一個人的氣息和舉止總體散發出來的魅力，讓人就算不看臉也想挨近一些。今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看台灣有哪些氣質出眾的禁慾系男神，甚至有些人顏值氣質很反差，形成一種讓人受不了的感覺，有沒有穿衣服都惹人愛。

第10名：張震

張震老早就是禁慾系男星團的一員，冷冷的眼神既深邃又神秘，四目相交一瞬間，整顆心都被爆集了！再加上他酷酷的外形，讓所有人都無法抗拒。張震不空只有外型，在演技上也是備受盛讚，知名導演侯孝賢就曾經評價張震，是他近年來看到最好的演員，尤其他身上有種「味道」，是許多演員都不具備的特殊氣質。

又帥又有型的張震竟然只排第10名。（張震@微博）

第9名：吳奇隆

吳奇隆從小虎隊「霹靂虎」時期，就迷倒許多女孩，最爆擊少女心臟的演出，大概就是劇集《步步驚心》中演的四爺了吧！標準的面冷心熱禁慾風，心思縝密深沉，看上去高冷內斂，但實際上卻有顆炙熱真誠的心，這樣冷熱交替的反差，實在是好迷人啊！

吳奇隆於《步步驚心》中扮演四爺。（《步步驚心》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月08日至2019年05月07日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣禁慾系男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

台灣10大「禁慾系」男星。（DailyView網路溫度計）

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