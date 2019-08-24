太太Shirley突傳患癌噩耗　林子博忍痛陪打硬仗：我真係唔冧得！

「只要一有時間，我就會去教堂為太太祈禱。」電單車發燒友林子博早前與拍檔衛志豪去到歐洲參與大型鐵騎之旅，由德國慕尼黑出發，途經捷克的奧地利湖區、阿爾卑斯山、波希米亞林區、意大利北部高山湖泊和多洛米蒂山脈等，盡管沿路美景美不勝收，但子博始於牽掛剛被診斷患有癌症的太太Shirley。

現年48歲的無線娛樂主播林子博於2003年與Shirley結婚，婚後二人育有一對仔女，家庭美滿又幸福。但突如其來的噩耗，幾乎令這個幸福的家庭瞬間崩塌，子博接受《香港01》訪問時說道：「有一次陪老婆睇完醫生，因為個診所係我表妹做嘢嘅地方，突然佢同我講：『我搵唔到你老婆，個報告出咗，情況好似唔係太樂觀，跟住你自己知道算啦，下個禮拜覆診你同佢一齊嚟。』之後，就確診太太患有癌症，要接受化療。」

令子博最心痛的是不知道自己有什麼可以幫助到太太！（梁碧玲攝）

子博一家四口超幸福！（林子博FB）

太太Shirley哭訴：老公，我係咪好煩？

「自從太太患病之後，都Keep住負能量，令我好擔心，因為聽人講要Keep住正能量先可以打贏呢場仗。」其實除了Shirley有負能量外，子博在不知不覺中，情緒亦出現問題：「我發覺自己都開始有『放空』呢個問題，成日六神無主，唔知自己有咩可以幫到佢，我太太做完化療我要親自幫佢打啲提升白血球嘅針，有一次幫佢見到我發吽哣，佢突然喊住同我講：『老公，我係咪好煩？』我喺嗰一刻就醒喇，因為我嘅精神狀態原來係好影響我老婆嘅情緒。」

二人於2013年結婚，一直恩愛如昔！（林子博FB）

二人間中亦會享受二人世界！（林子博FB）

子博包攬家中大小事：我真係唔冧得！

自太太患病後，子博開始包攬全家大小事：「嗰段時間真係攰，朝早要煮早餐畀阿女阿仔食，之後送佢哋返學，我就要開工，放工又去買餸煮飯，陪老婆覆診，真係好多嘢做比較忙，所以精神狀態真係麻麻哋。一嚟好攰，二嚟唔知可以做啲乜，所以狀態好差，差得好緊要，集中唔到精神。而公司都算係咁，娛樂新聞台知道我屋企有事，做咗好多唔同嘅配合畀我，令我可以有時間照顧太太。我真係唔冧得，冧咗會好麻煩。」

子博同時亦感激公司同事的體諒！（林子博FB）

家庭永遠放在首位！（林子博FB）

Shirley鼓勵老公出埠拍節目

Shirley為免影響老公的工作，亦鼓勵子博出發歐洲拍攝節目，他說：「今次去《歐洲鐵騎遊》都要去成10日咁耐，出發之時都有啲擔心，但老婆就同我講你要盡量Enjoy你嘅工作同你嘅旅程，唔好諗太多，已經搵咗人照顧佢，除咗我班Fans之外，仲有親朋戚友，定時定候都會上我屋企煮返畀佢食。其實最大問題係佢唔方便出街，因為出街係好容易感染到病菌，佢個抵抗力好低，因為做完化療，個免疫系統好低，所以佢一定要食屋企嘢同少啲出街。所以都好多謝公司同親朋戚友，佢哋輪住上我屋企照顧我老婆，啲Fans又會得閒打下電話問候下，所以我會放心好多。」

Shirley相當堅強！（林子博FB）

Shirley對子女照顧有加！（林子博FB）

女兒擔心媽咪病情泣不成聲

至於女兒林詠渝和兒子林卓楠亦相當生性，子博哽咽道：「當時阿女知道之後都冇乜反應，但當佢上網了解一下係咩病之後，有一次我喺地鐵話返畀佢聽而家媽咪嘅情況，佢喺地鐵度喊到收唔到聲。咁阿仔就冇咁流露於表面，但佢都好擔心，因為有一次補習社嘅傳道人打嚟話問我屋企係咪有啲事，因為見到阿仔情緒好差，之後我話係呀，因為我老婆有Cancer，原來傳道人自己都患過鼻咽癌，所以睇得出患者家人嘅情緒。之後發現原來阿仔喺屋企好似冇嘢，但原來佢係唔開心，後尾老婆出院，仔仔都開心返。而家佢哋都冇咩嘢，盡量幫佢哋分心，帶多啲佢哋去玩，佢哋都還可以，令我好放心，因為顧少樣，如果要顧埋佢哋情緒我都好驚自己爆煲。」

囡囡和仔仔都好生性！（林子博FB）

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+ 7 + 6 + 5

雖然太太抗癌路漫漫，但子博依然會同甘共苦，堅持不離不棄。最後，子博更深情講道：「我都有同老婆講今次我係去做Survey，見到有咩好玩同靚景都會記低，當佢好返我就會帶佢去！」