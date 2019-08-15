【機場集會】呼籲停止圍堵機場　汪明荃：要顧及人哋享有嘅自由

8月12日有市民發起「警察還眼」行動，引致數萬人在機場示威聚集，最終令機場在下午關閉。今日下午有香港團體「文化共融」發表聲明，表示香港人應停止暴力，守護香港核心價值、互相尊重以及尊重法治精神，高志深、鄺美雲以及汪明荃（阿姐）等演藝人亦有聯署。

市民發起的「警察還眼」行動，令政府需要下令機場關閉。（資料圖片）

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汪阿姐呼籲停止圍堵機場

今晚（15/8）汪明荃（阿姐）在無綫電視城錄影廠為綜藝節目《娛樂大家》錄影。對於近日香港機場的示威活動，阿姐接受《香港01》訪問時，呼籲大家停止圍堵機場：「示威活動到而家已經個幾兩個月，到後來唔知點解就有一啲暴力（事件）。我覺得時間已經好長，各行各業都受到影響。尤其是前幾日喺機場（示威），已經係一件好嚴重嘅事。機場每日差唔多有成20萬人，去旅遊、探親，或者睇醫生。如果因為有咁多人去示威，又影響咗其他人，最後又有暴力，又加咗好多其他嘢，我覺得就係時候要停止。」

汪明荃（阿姐）今日接受《香港01》訪問時，呼籲大家要停止暴力。（葉志明攝）

望大家用另一方法表達意見

阿姐續說：「我覺得年青人嘅聲音，全香港、全世界都聽到，但係都要靜一靜，思考一下。係咪應該繼續咁樣做？係咪對大家好呢？或者想爭取嘅時候係咪要思考一下，搵一個方式大家傾吓了解，大家再解決問題。」

汪明荃（阿姐）表示，年輕人可去其他地方表達意見。（葉志明攝）

汪阿姐：表達意見同時也需顧及别人

年輕人應該用甚麼途經示威或表達意見？她回答：「每個區或者大街小巷，佢哋都去到。政府容許嘅，佢哋都可以去。香港係靠唔同年齡唔同年代嘅人去建立。我都付出好多，喺香港居住咗幾十年。每個人都有自由去表達，同時亦需要顧及人哋享有嘅自由。我覺得年輕人會明嘅，因為係讀書人有學識有見解，你哋應該識點樣去做。」阿姐亦表示，因為她屬於文化界，發聯合聲明也是一個很自然的事。