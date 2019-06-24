藝人出Po後又刪除惹不滿？　汪明荃：自己講過嘅說話要自己負責！

作為藝人在社交網絡上發表的言行舉止需要相當小心，不然在貼除發出後隨時隨地承受不了壓力要刪除貼子，便會遭到網友們責罵？好像早前因最近反對修訂《逃犯條例》中一名男子因在金鐘廣場天台掛起反修例的橫額，站了幾小時候突然墮下身亡。而千嬅為這件事情在社交網站上發表了一張相片寫著R.I.P悼念那名離世的男子。不過事隔數天有網民便發現千嬅刪除了這個貼子，更有不少網民表示失望。

作為藝人在社交網絡上發表的言行舉止需要相當小心，不然在出Po之後，隨時因為承受不了外來壓力而要被迫「彈弓手」刪帖，反過來遭網友批評。比如早前因最近反對「《逃犯條例》修訂」、在金鐘太古廣場掛起反修例橫額的黃衣男，最終墮下身亡，而千嬅為這件事情在社交網站上發表了一張相片寫著R.I.P悼念，惟數天後有網民便發現千嬅刪除了這個貼子，有忠粉表示失望兼Unfollow。

對此，近年積極學習玩社交網站，尤其是Instagram的「汪阿姐」汪明荃，直言自己仍然是新手，每次錄影無綫節目《娛樂大家》時，都會主動向節目嘉賓請教。「我每次開工，都會問嗰啲新人，喂呢啲（社交網絡）點樣玩？咁佢哋會教我囉！」至於會否玩直播？阿姐斷言不會，「唔需要喇，冇咁多嘢，有時你喺公司（做）直播好唔方便，除非係（關於）你自己日常生活啦。」她又認為，藝人在自己的社交平台抒發個人感受，務必留意一點：「我覺得你自己講過嘅嘢你要負責，你放乜平台都唔緊要。好多事都要睇藝人自己決定，要刪除定保留都係個人決定，依家網絡咁大，睇下大家接唔接受藝人咁講嘢。」

【逃犯條例】楊千嬅刪R.I.P.圖激嬲忠粉遭離棄：明白我嘅人就會明

汪明荃今天（24日）出席張寶華的畫展。（梁碧玲攝）

拍《書劍》遭阿姐意外「誤傷」 Gigi商台節目公開說沒不開心

近日黃淑儀（Gigi姐）接受商台節目《一圈圈》主持梁泰來訪問時候，又重提1976年的《書劍恩仇錄》指當年二人拍攝時候傳出不和新聞，汪阿姐在拍攝途中更不慎用劍刺傷Gigi姐眉心，Gigi在商台訪問中說到當年阿姐連道歉也沒有。在今日活動上，有不少記者，包括TVB的娛樂主持亦有問到這件事，大概過去40年已被人問過太多次，舊事再三重提，阿姐明顯感到不奈煩：「其實都講咗好多年，我同Gigi係好好朋友，都幾十年前嘅事，仲提嚟做乜。」

事實上，2017年汪阿姐接受《明報周刊》訪問時已具體回應過此事，道出來龍去脈：「（當年）我們個個都新，不懂用兵器，那些劍很利，未懂封口，有一場，她女扮男裝來調戲我，我跟她鬥，兩把劍一碰，撞到她的眉，她當刻流血，我呆了，camera還在拍，武術指導李家鼎馬上送她去醫院。我是麗的第一期訓練班，黃淑儀是第二期，《書劍》是我們第一次合作，不久之後她嫁給劉芳剛，以家庭為重，到了外國，很少見面。」而Gigi姐亦在商台節目上表明，沒有跟阿姐有私怨，「冇冇冇，絕對冇，大家都知係意外，都過咗妁十年，仲講嚟做咩？真係冇唔開心。」

阿姐出席張寶華作品展時受訪，指今年應該不會有拍劇的計劃。（梁碧玲攝）