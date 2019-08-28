【長命不老】森美為麥美恩改名「縮骨遮」 　大呻：佢唔做嘢

無綫新綜藝節目《長命不老》於周二（27日）錄映，節目內藝人們大談健康保養，《香港01》記者訪問了主持麥美恩（Mayanne）和嘉賓森美，二人經常合作，今次再擦出新火花。Mayanne常常做主持，被問到是否向著「綜藝女王」之路進發，她笑言：「一路都係㗎啦！（森美：佢而家升級啊，唔使做㗎喇，淨係企側邊㗎咋，終於可以做花瓶啦！）因為都想慢慢build up一個image嘅，都好想有啲代表性嘅節目，可能見我呢期好健康啩，所以搵啲《長命不老》嘅節目畀我做吓！（森美：通常掉返轉。）越唔健康嗰啲走去做健康節目。」二人繼續一唱一和，合拍依然。

森美笑言自己真的要開始注意養生（葉志明攝）

森美又幫Mayanne改新名叫「縮骨遮」，他說：「TVB有Do姐（鄭裕玲）和Liza姐（汪明荃），佢（Mayanne）呢啲叫『縮骨遮』，低一個grade嘅，細把啲嘅。（Mayanne：可以隨身攜帶，有需要就攞出嚟遮風擋雨。）同埋好縮骨嘅，唔做嘢嘅，交晒畀其他主持做。」非常搞笑。之前森美有邀請Mayanne上他的電台節目大談愛情觀，森美又再強調Mayanne其實並不是大家想像般主動和大癲大肺，反而是一個斯文文靜的女生，森美說：「所以我覺得唔抵嘅，啲男仔見到佢（Mayanne）以為佢會主動追人，其實唔係。」他又補充其實單身都可以好開心，「而家嘅女性同以前唔同㗎喇，自己一個更精彩！」

Mayanne都大讚森美的兒子好叻仔！（葉志明攝）

提到森美的兒子在英國會考取得11科A*的佳績，他立刻喜上眉梢，大讚仔仔好叻！他說：「其實我都好少講我個仔啲成績，因為佢一向都普普通通麻麻哋，似我啦，坐唔定，有好多怪主意，喺香港讀書都辛苦嘅，但係佢今次過去佢考11科，11科都係A*，咁都真係幾意外。」他更大爆得知仔仔考獲佳績後都感動得要強忍淚水，足足跟他握手兩次說恭喜，看來是一時太激動反應不來吧！恭喜晒啊！