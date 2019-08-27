阿仔英國會考11科奪A*　老竇森美不敢邀功：係靠佢自己努力！

森美與拍檔阮小儀昨晚齊齊出席商台60周年晚宴，兩人合作至今已經超過20年，森美接受訪問時多謝公司表示：「多謝電台喺過去咁多年畀咗個好拍檔我，又畀咗個太太同家庭我，太太都係當年一齊考DJ時認識嘅。」森美又同大家分享了他仔仔的威水事，他說：「我個仔啱啱喺英國會考完派咗成績，11科攞晒拎晒A*，所以做老竇就好開心啦，我仲同佢講話『I'm proud of you』。佢喺香港讀書成績麻麻哋，但喺英國有好好成績。」

森美同小儀已經合作逾20年。(ig@sammy903圖片)

被問到可會想仔仔返香港升學，森美坦言：「我做父母呢就想佢返香港，咁我可以見得佢多啲，就算香港有幾難捱都好，將來經濟好唔好又好，政局好唔好都好，最緊要一家人喺埋一齊呢，咁就咩都唔使驚喇。我好希望佢可以返嚟囉，但係如果佢話『唔係喎，我想喺英國讀書做嘢喎』，咁都無所謂嘅，都會支持佢。」他又笑言：「以前都驚個仔唔係自己嘅，咁叻就知係自己㗎喇。」森美當年在香港的會考成績是1A5B（25分），相當優秀，而現在已經被他的仔仔追過了。

森美同佢太太當年一齊考DJ時認識。(ig@sammy903圖片)

《香港01》電話訪問了森美，問他可有督促仔仔讀書，他說：「主要係靠佢自己努力，咁佢臨考試前，我太太都會飛過去陪佢，畀精神上嘅支持佢。考到呢個成績我哋都好意外，佢自己都唔相信，仲問老師科Eng. Lit. （英國文學）係咪真係拎到呢個grade。今次可以畀啲自信佢，等佢相信自己係可以做得到嘅，有信心同勇氣去讀自己想讀嘅科目。仔仔喺香港讀書好吃力，英國制度無咁吃力同無咁大壓力，佢讀得輕鬆啲。」

森美仔仔於英國留學。(ig@sammy903圖片)

自認是典型香港老竇 渴望兒子成才

至於可會要求仔仔將來在大學選修醫生律師等專業人士學科，森美表示：「我係一個典型嘅香港老竇，咁都會想佢讀啲專業學科，但係佢次次返嚟同我講佢想讀嘅科都嚇親我，例如想讀History、Philosophy、 Economics、Politics等等，有次仲話要讀咩PPE（Philosophy, Politics and Economics） ，我聽到驚，我太太話呢科係神科嚟，因為得劍橋有得讀，咁我就覺得OK啦。其實最緊要係自己小朋友喜歡，佢想讀咩我都唔會阻止佢。（會唔會望子成龍？)）如果係就最好啦，不過我喺我嘅人生當中覺得最重要都係快樂，所以我覺得佢能夠得到快樂就已經足夠喇。」

佢希望仔女可以快樂已足夠。(ig@sammy903圖片)

森美表示很少在學業方面給予仔仔壓力，反而是在做人處世方面會對仔仔有要求。他說：「一個人唔係淨係讀書嘅，我細個時都唔係將所有時間放晒喺讀書上，例如社會服務、運動、社交、家庭生活、信仰等等好多方面都要做好，我對佢係有呢個要求嘅。希望佢喺做人處世方面畀自己有高啲嘅標準啦，對自己有多啲嘅要求，佢性格比較Carefree啲，所以我會喺呢方面會畀多啲壓力佢。我睇性格嘅，我囡囡對自己要求比較高，我反而會叫佢放鬆啲。」

佢無咩畀壓力要仔仔讀書。(ig@sammy903圖片)

自爆兒子才是「怪獸小朋友」：派完成績表仲去補習！

至於森美是否一個怪獸家長，他表示：「我係有某啲怪獸家長嘅元素，例如會有好嘅Planning，我覺得好嘅Planning係重要嘅，但係仔女係咪根據自己嘅plan呢？咁就交畀佢哋喇，我諗小朋友應該有自己嘅選擇，咁可以畀好多嘅choices佢，究竟佢揀邊一個呢？就交由佢哋自己喇。我仔都好有佢自己嘅諗法。」他又大爆仔仔是個「怪獸小朋友」說：「都派完成績表佢仲要走去補習，補咗3日，星期日都話要去補，我話唔得呀，要陪我家庭樂。我懷疑佢一定係識咗個女仔，但係問佢佢就話唔係，咁樣我仲驚。」

森美注重仔女做人處世方面的培養。(ig@sammy903圖片)

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