安以軒結婚2年產子又旺夫　傳老公陳榮煉豪擲6億贈4棟獨立別墅

台灣女星安以軒自從2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚之後便定居澳門，工作減產不少。今年7月，38歲的她誕下兒子「66」，一家三口幸福美滿。

最近，有傳陳榮煉豪擲6億港元，於澳門買下4棟獨立別墅，慰勞太太為家庭的的辛苦付出。據悉，該豪宅能眺望澳門馬場景觀，在澳門相當搶手。4棟獨立別墅，單是1棟的售價就要1億5千萬，總面積超過6700呎，帶獨立電梯。整棟別墅高4層，附有天台，每層有5個房間，外加兩個工人房。另外還有可容納5架車的私人車庫，以及1000呎的前後花園。

安以軒與陳榮煉結婚2年，婚後男方的生意越來越順利不得止，在安以軒懷孕後，也帶旺公司女員工，據傳有近10人懷孕，看來安以軒真是旺夫又帶喜。

陳榮煉於澳門買4棟獨立別墅贈安以軒。（微博@安以軒）

其實陳榮煉對安以軒向來寵愛，去年女方38歲生日時，他便贈送了一串GRAFF的鑽石項鏈，外界估價至少1,500萬，出手非常闊綽。而安以軒懷孕期間，曾在微博透露，雖然陳榮煉平日工作忙碌，但每日都幫她的肚子擦油，幫她剪指甲以及油指甲，非常體貼，是一位廿四孝老公。

陳榮煉與安以軒結婚2年恩愛有加，同時女方也非常旺夫。（微博@安以軒）