李宗泫@CNBLUE被爆IG調戲網紅朴敏貞　網民震怒：現在還死性不改

韓國男星鄭俊英今年三月被爆出偷拍性愛影片，並透過Kakao Talk聊天室散播影像，而CNBLUE成員李宗泫是其中一名聊天室成員，惟李宗泫未有如其他涉案藝人，包括勝利、鄭俊英、崔鍾訓、龍俊亨等人一樣宣布退出組合，同時退出娛樂圈，引發CNBLUE粉絲強烈不滿。今次醜聞稍告平息之際，有韓國網絡紅人自爆被正在服兵役的李宗泫調戲，令CNBLUE粉絲怒火再度爆發。

現正服役的李宗泫連環爆醜聞，繼被踢爆是鄭俊英聊天室成員之後，今日再被揭露透過Instagram認識網紅。（視覺中國）

李宗泫近況

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網絡紅人朴敏貞（音譯）今日（28日）凌晨在IG Story大爆李宗泫所發的私信：「YouTube有好好收看哈哈，多發點有趣的內容吧哈哈」、「肚子的肉很可愛呢」，朴敏貞不禁疑問：「這位真是CNBLUE的嗎？」有關對話截圖爆出後，韓國網民批評李宗泫在鄭俊英事件爆發後仍公然結識網紅，可見李宗泫本性難移，又質問李宗泫為何不退出組合，而CNBLUE所屬公司FNC娛樂力保李宗泫亦難辭其咎，亦有網民認為朴敏貞公開私信一舉是博出位。

朴敏貞是afreecaTV網絡主播，擁有超過36萬名Instagram Follower，YouTube頻道超過24萬人訂閱。（IG/@1995_mj）

朴敏貞大爆李宗泫所發的私信：「YouTube有好好收看哈哈，多發點有趣的內容吧哈哈」、「肚子的肉很可愛呢」（IG/@1995_mj）

有韓國網民批評李宗泫未有改過，又質問他為何未有退出CNBLUE。（Naver截圖）

朴敏貞是誰？

今年24歲的朴敏貞是網絡平台afreecaTV主播，因外貌可愛和身材出眾而受網民歡迎，現時在afreecaTV有10.5萬網民追蹤，擁有超過36萬名Instagram Follower，其YouTube頻道超過24萬人訂閱。朴敏貞去年曾自爆收入，直播總收入高達4,600萬韓元（約29.7萬港元），YouTube頻道每月收益達100萬韓元（約6,500港元），每個Facebook廣告收取200至300萬韓元（約1.3萬至2萬港元），每個Instagram廣告收益達50萬韓元（約3,300港元）。

畢竟朴敏貞是網絡紅人，所以收入亦頗為豐厚。（IG/@1995_mj）

朴敏貞IG圖逐格睇