【多圖】迪麗熱巴表妹選國民校花大賽成焦點　顏值完勝巨星表姐？

迪麗熱巴出晒名擁有極高顏值，是不少人心目中的女神，她的靚樣亦令她火速走紅，拍劇、綜藝等演藝工作，以及時尚品牌的代言工作都接個不停。熱巴曾經在一次訪問中稱自己是家中最醜的，這也令到大家對於熱巴家族成員的樣貌充滿好奇，到底比熱巴更靚，還可以有幾靚呢？最近熱巴的表妹參加了內地舉行的校花比賽，就為大家解答了這個疑團。

迪麗熱巴靚到出晒名。(迪麗熱巴微博圖片)

熱巴的表妹於微博的名字叫蘇上美，她近日參加了2019國民校花大賽，並於北京站進行海選，要於100位候選者當中脫穎而出，再與一眾來自全國不同學校的少女競逐校花的名銜。據悉，主辦單位會選出10位少女爭奪國民校花冠軍，勝出者將有機會簽約入娛樂圈拍戲。未知熱巴表妹是否一心想入行而參加今次的比賽，但她一出現經已成為全場的焦點，皆因她是熱巴的表妹，自然會引起關注，亦引起了內地網民在微博上熱烈討論。

迪麗熱巴表妹。(微博圖片)

在官方發布的參選照片中，熱巴表妹身穿白色恤衫戴上黑色領呔作學生Look打扮，散發出青春少女味，另一張照片則是她身穿似是運動衫的白色Tee，感覺活潑。然而，她的樣子跟熱巴其實不太相似，顏值亦遠比不上熱巴，不少網民甚至嫌她醜樣。不過她自己在微博上post出來的自拍照，卻是靚女一名，跟官方照有頗大的分別，輪廓五官明顯標緻了，跟熱巴也比較似樣，其中有一張她更化妝化到成個精靈咁樣。難怪有網民留言表示：「自拍照同官方照差很大啊！」

呢張係佢嘅自拍照。(微博圖片)

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