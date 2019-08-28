阿嬌鍾欣潼公開美白「秘方」　30日即改善臉部暗黃問題？

作為藝人，保持身材和保養皮膚是必不可少的步驟，對於日日化妝的女藝人來講，更是重中之重。鍾欣潼（阿嬌）出道多年，雖然年近40，但皮膚依然光滑白皙，對於護膚很有一套，近日，她就在內地社交平台「小紅書」分享了自己的美白秘密武器。

阿嬌在文中寫到，有段時間臉色暗黃，鏡頭拍出來整個人都好黑，當時有身邊的朋友便向她推薦夜晚護膚用「煙酰胺精華+A醇晚霜」。

使用了一個月之後，在美白方面，阿嬌感覺臉部膚色由暗黃變得亮白，雖然沒有白幾個度那麼誇張，但去黃提亮的效果確實不錯；不過對於祛斑、淡化細紋、抗衰老方面，並無太大感覺。她續指到，一款護膚品能把一點做好就夠了，如果一款產品能抗衰老抗皺又能美白等等，那一定要看價錢，如果得幾百蚊，就建議大家不要想太多。

阿嬌分享使用「煙酰胺精華+A醇晚霜」護膚後的心得。（微博@鍾欣潼）

另外，阿嬌還提醒大家3條注意事項：第一，絕對不可以和VC、其他酸性成分一齊使用，否則會影響煙酰胺和A醇發揮功效，而且會刺激、破壞皮膚。

阿嬌溫馨提示使用此方法美白的注意事項。（小紅書@鍾欣潼）

點擊下圖睇剩下兩條注意事項：

根據Wikipedia顯示，煙酰胺（Nicotinamide）即維他命B3，是一種水溶性維他命，主要用於防治糙皮、口炎、舌炎，同時，當成人每天攝入劑量多於3g時，會對肝臟產生毒性。而A醇（Retinol）又稱視黃醇，即維他命A1，有助於角質層新陳代謝正常化，從而令角質層變得更厚，以達到增加角質層保護作用和儲水能力的效果。

網絡上關於護膚美白的方法參差不齊，最緊要的是了解自己的膚質、習慣等，對症下藥。