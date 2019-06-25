阿嬌鍾欣潼分享敷面膜注意事項　網友話學到嘢：我四條錯三條！

「阿嬌」鍾欣潼自從進駐內地社交平台「小紅書」之後，不時都會分享自己的護膚心得，誠懇的建議深受一班網友愛戴。繼之前一篇《千萬不要這樣敷面膜》的短文之後，日前她又出了一篇下集，再次同大家講解敷面膜的誤區。

鍾欣潼分享護膚心得 日日敷mask真係會有白滑肌膚？

一：面膜袋內的精華全部用掉

通常大家將取出面膜後，袋內還有不少精華液，有些人習慣敷完面後將遺留的精華用於塗臉，但其實這些所謂的「精華」基本上都是活性物和大量的黏稠劑，每個人的皮膚對外界成份的吸收程度有限，多了也無法吸收，有時可能還會產生反效果，所以阿嬌建議大家應該扔就扔，不要心痛。

護膚是大家每日必不可少的步驟，而阿嬌也時常在小紅書上分享自己的心得。（小紅書截圖）

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最後，阿嬌還提醒大家：「面膜不一定要貴，但一定要敷對！」而網友們也紛紛留言多謝她的忠告，「感謝女神分享，今天看了才知道自己要改正」、「都是實在的分享，比一些做廣告假分享的靠譜多了，好感度劇增」、「我感覺很實用」等，而也有網友提出「清潔面膜可以在洗澡時敷」。

其實無論網絡抑或雜誌等，關於護膚的建議不勝枚舉，最緊要的都是了解自己的膚質，對症下藥，找到一個適合自己的方法。

點擊下圖仔細觀看阿嬌的肌膚有多屈機：