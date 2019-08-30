【Mindhunter】Manson頭馬獄中「食」粉絲　共諧連理24年誕3仔1女

Netflix原創犯罪懸疑神劇《破案神探》（Mindhunter）自2017年推出以來，一直深受劇迷歡迎，而最新推出的第二季更在爛番茄奪得100%新鮮度。大家喜歡看這類劇集的原因是能夠窺探兇手的內心世界，亦能享受恐懼帶來的快感，正如現實中發生兇殺案必定成為熱門新聞。而《Mindhunter》令人着迷的原因，除了是改編自真人真實，透過劇集了解到真實連環殺人犯的殺人動機及變態的扭曲心態。

《Mindhunter》於8月16日在Netflix上架。（劇集海報）

劇集改編自FBI探員John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》，設定於大眾對犯罪心理學還未有深入了解的70年代，主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）如何為了發展「行為側寫」，即根據犯罪現場以及個人特徵，去分析犯罪心理狀態的方法，而到獄中探訪不同變態連環殺人犯，希望了解他們的殺人動機。不過第二季跟首季有少許分別，除了探訪連環殺人犯，兩位探員首次靠行為側寫來緝拿「亞特蘭大兒童殘殺案」的兇手。

由Jonathan Groff跟Holt McCallany擔任主角。（《Mindhunter》劇照）

在發展「行為側寫」的過程中，兩位主角Holden和Bill去到獄中探訪聞風喪膽的邪教教主查理斯曼森（Charles Manson），嘗試從而了解到他如何教唆Charles 'Tex' Watson、Susan Atkins等家族成員殺人，包括著名導演波蘭斯基的演員太太Sharon Tate和另外7宗命案。Holden在看到Manson時，竟然露出既期待又興奮的表情，當成功得到Manson的簽名，更儼如小粉絲一樣。而現實生活中，魅力非凡的Manson及Tex就算在監獄中都坐擁大批粉絲，更結識到未婚妻！

Manson的頭馬Charles 'Tex' Watson樣子俊朗，讀書時期更是優異生兼運動員。他加入Manson Family後就深得Manson的信任，率領其他成員四處騷擾身家富裕的白人，並親自落手殺掉至少7人。被判終身監禁後，Tex在獄中寫了一本名為「Will You Die For Me?」的自傳，而其粉絲Kristin Joan Svege看了這本書而決定到獄中探訪Tex，兩人情投意合火速墮入愛河，並在獄中結婚。因為外國監獄有親密接見權利（Conjugal Visits），兩人在婚後誕下3仔1女，不過這段維持24年的婚姻因女方移情別戀而結束，至今兩人亦保持友好關係。

Sharon Tate被殺的案發現場。（網上圖片）

由於Manson口才了得，吸納了不少信徒，所以就算被判終身監禁，都有粉絲寫信或到獄中探訪他。其中一位粉絲Afton Elaine Burton自細就聽聞過Manson的「事蹟」，更對他獨有的一套對大自然的哲學「ATWA」（Air Trees Water Animals）非常着迷，並開始寫信給偶像，直至2007年她終於去到監獄跟Manson見面。後來去到2014年11月，Burton向外國傳媒宣布自己是Manson的未婚妻，雖然還未正式取得結婚證明書，但兩人經已互相視對方為夫妻。不過，當年80歲的Manson發現Burton打算在他死後公開展示屍體來牟利後，便取消了婚約。

另外，有心理學家指出戀上罪犯這個異常行為，其實是性慾倒錯的一種──「戀罪犯癖」（Hybristophilia）。戀罪犯癖者大部份是女性，會分為主動及被動，主動型通常都是戀上仍活躍的罪犯，她們會一起參與犯案，透過參與度來獲得對方的愛作回報，亦追求危機帶來的刺激感，甚至認為能夠一起對抗世界非常浪漫。跟前者不同，被動型的女性有一種想拯救對方的幻想，更堅信自己能夠改變罪犯導他們向善，並認為自己有救贖和保護對方的責任。