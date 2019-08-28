日本靚女馬琳Marin因為香港加油爆紅　IG followers一晚暴升五千

香港因為一條《逃犯條例》引發一連串社會活動、示威，百萬人上街「反修例」，而且更傳至世界不同國家，各地也有港人舉行「反修例」活動，當中包括日本大阪。

早前日本一場「反修例」的集會當中，有一名女孩接受當日傳媒訪問後，將片段上載到自己IG，不料卻被「連登仔」發現，表揚她為港加油之餘，更大讚她貌美如花，甚至跟香港「打碟女王」洛兒Lokyii有點相似。

就係呢張圖在網上瘋傳。（IG@Marin)

這名女孩子叫馬琳Marin，在接受《香港01》訪問時表示自己是土生土長的日本人，因為之前在香港讀書，所以懂得廣東話。翻查她自己的自我介紹，原來並不止廣東話，精通語言的她還會英文、韓文和普通話。另外，她的IG followers在一晚之前突然多了一倍（由六千升至萬一）她說：「嗯，有個陌生人幫我分享我的account。我喜歡台灣與香港，我在大阪做酒店的櫃檯小姐。」雖然被指與洛兒Lokyii似樣，但她卻不認識洛兒。

你覺得Lokyii跟Marin似樣嗎？（IG圖片）

這個是Marin。（IG@Marin）

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這個是Lokyii。（IG@Lokyii）