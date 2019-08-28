李宗泫因調戲網紅風波宣布退出CNBLUE　「抱歉令成員粉絲受傷」

今年3月，韓國男團CNBLUE成員李宗泫被爆出是鄭俊英散播性愛影片聊天室的其中一員，不過當時李宗泫未有如其他涉案藝人，包括勝利、鄭俊英、崔鍾訓、龍俊亨等人一樣宣布退出組合，引起CNBLUE粉絲強烈不滿。 今日（28/8）網絡紅人朴敏貞（音譯）踢爆被李宗泫出言調戲，被韓國網民指責：「為何還沒退出CNBLUE？」最終，李宗泫晚上向韓國傳媒發表聲明，宣布退出CNBLUE，而朴敏貞亦發文公開道歉。

李宗泫繼早前捲入鄭俊英性醜聞，今日更被踢爆出言調戲網紅朴敏貞。（視覺中國）

網絡紅人朴敏貞大爆李宗泫所發的私信：「YouTube有好好收看哈哈，多發點有趣的內容吧哈哈」、「肚子的肉很可愛呢」（IG/@1995_mj）

李宗泫晚上發文宣布退出CNBLUE。（視覺中國）

回顧CNBLUE出道至今歷程

+ 8 + 7 + 6

以下是李宗泫聲明全文：

大家好，我是李宗泫。

首先，我再次向受我不當言行而受傷和失望的人致歉。

雖然時機點晚，但是我想說我要退出CNBLUE。很抱歉我令成員們受傷，也向他們提出退隊的意思，讓相信我的粉絲們失望，感到羞愧。

包括我在內，（CNBLUE成員）都在軍隊服役，所以在轉達和發表意見方面花了很長時間，對等待我（回應）的公司也感到抱歉和感謝。

我將深刻反省自己的錯誤，甘願接受大家的指責和批評，爲不愉快的事情引起爭議致歉。

朴敏貞也為公開李宗泫私信一事公開道歉。（IG/@1995_mj）

朴敏貞是誰？

+ 11 + 10 + 9

以下是朴敏貞聲明全文：

大家好，我是朴敏貞。

因爲昨晚上傳的IG Story引起了很多爭議感到抱歉。

首先CNBLUE李宗泫上個星期左右來了第一條訊息，我認為他在反省中，所以就無視了。接下來訊息又來了，老實說心裏有點不快，其他女性也留言給我，擔心會發生不好的事情，想阻止（事情發生），因此而上傳IG Story。對於公開私人對話內容，我感到非常抱歉。現在事情已告一段落，以後會小心言行，不要做出這種輕率的行動。對不起。