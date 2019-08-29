拍羅守耀新戲演妓女角色博盡　麥芷誼：比男主角我只係小巫見大巫

麥芷誼（Koyi）周三（28日）出席電影《曳曳同學會》的首映禮。說到她有份主演、羅守耀導演的新電影《人妖阿發 痴人三部曲》 預告片最近曝光，麥芷誼在這部電影中飾演一名被迫到泰國成為妓女的香港人，而這個角色甚具挑戰性：「每一次演戲都好似係第一次， 因為每一次個角色都同之前演嘅唔一樣，都需要時間搵參考、做功課、上堂學鋼管舞。 始終我自己對泰國呢個行業零認知 ，所以有跟導演去睇景，接觸下嗰度嘅人。」

電影《人妖阿發 痴人三部曲》現在過了電檢的階段，但是上映日期仍未確定；麥芷誼也希望可以快點在大屏幕上看到，希望成品觀眾會喜歡。（陳順禎攝）

情緒起伏大 冀觀眾了解戲中訊息

說到第一次與羅守耀導演合作，麥芷誼說：「我本身同導演唔識，但有睇過佢之前嘅作品，初初都有啲驚佢會唔會好惡，但其實導演個人都幾Nice同Gentle， 好多嘢都會同我哋有傾有講。」她又提到導演要求高，所以自己花了不少時間投入角色：「始終個故事比較陰沉，有啲比較大膽同暴力嘅情節，拍咗一段時間個情緒都起伏得幾犀利。」同時她亦希望觀眾可以留意電影的深層訊息，皆因自己花了不少心思在鑽研角色上。

麥芷誼再度與《同班同學》陸以心導演合作新電影《Baby復仇記》，她們上部電影已經培養了默契，彼此十分合拍。（陳順禎攝）

對男主角林上讚不絕口 麥芷誼：好佩服佢嘅勇氣！

麥芷誼又對男主角林上這個對手讚不絕口：「彼此之間越來越Close，越嚟越多溝通，大家拍嘅時候有火花。佢都係一個好新嘅新人，喺入面飾演一個人妖，仲大膽！我好佩服佢嘅勇氣，佢無論係外形上，定係投入呢個完全同佢本身零相似嘅角色都花咗好多心機、好盡力去做。」麥芷誼又提到在電影中有小量性感演出：「角色有需要嘅話我係唔介意性感，最緊要係我鍾意嘅角色；今次但唔色情嘅，因為想真實感重啲、生活化啲，對比起男主角，我嗰啲真係小巫見大巫啊。」

麥芷誼認為陸以心導演很了解她的個性，所以在新電影中為她度身訂做了一個角色。（陳順禎攝）

這部電影的演員幾乎全部都是新人，問到會否有票房的壓力，麥芷誼說：「《同班同學》嗰陣就好緊張，日日都睇住戲院入座表係綠色橙色定係紅色；過咗呢幾年就覺得做演員最緊要演好自己嘅戲、投入角色 呈現畀觀眾，觀眾鍾唔鍾意或者有冇人睇就真係控制唔到，但如果有建設性嘅Comment，係批評就努力去改。票房只可以盡力而為，宣傳上要幫手會盡全力！」