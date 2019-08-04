【理想國】與吳海昕麥芷誼演親熱戲　駱振偉：佢哋真係研究點錫我

今日（8月5日）是ViuTV首部1小時的全新劇集《理想國》首播，其中包含了13個關於未來的故事。《理想國》將透過不同單元的故事帶領觀眾探討人性與科技之間的關係，因而有港級《黑鏡》之稱，實在令一眾科幻迷十分期待。

ViuTV首部1小時的全新劇集《理想國》，將於周一（8月5日）晚上9時半首播，將透過13個單元故事，帶領觀眾探討人性與科技之間的關係，因而有港級《黑鏡》之稱，實在令一眾科幻迷十分期待。

《愛的替身》是劇中第二個單元，將會在周二（8月6日），故事講述駱振偉（Thor）飾演男主角星（飾）拾獲一副高科技AR眼鏡，載上之後，竟然能令一直暗戀星的外賣妹莎莎（麥芷誼飾），使其外貌乍起來與星一直愛慕的女神Rachel（吳海昕飾）無異，一段由虛擬實境構成的戀情，不知最後能否修成正果，而為了配合劇情，阿Thor需要與麥芷誼和吳海昕拍攝親熱戲。

Koyi指拍攝《理想國》的時候，跟這位男拍檔並不熟絡，阿Thor笑言：「我哋喺片場真係冇乜傾偈，加上我哋拍親所有場面，一係就埋牙，一係就有啲情緒，所以我哋兩個都好安靜。」不過經過這次合作後，二人漸見熟絡，訪問時亦見到他們有講有笑。（劉智源攝）

拍親熱戲要一鏡落 駱振偉：件事係複雜嘅！

日前《理想國》的記者會上，麥芷誼（Koyi）在接受《香港01》訪問時談及這段拍攝錫嘴戲份的過程：「其實拍攝嗰日真係緊張，比如要錫嗰場，導演都講過拍攝時間唔多，雖然已經做足準備工夫，圍讀過一次，又安排我地見咗一次，但我地大家都唔太熟，都唔知點。」在旁的阿Thor聽罷亦不禁讚同：「我諗唔止係錫啦，係親熱，仲要一Shot過要夾埋Cam Man（攝影師）走位，所以件事係複雜嘅，我哋都做咗幾Take。」

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為連戲需研究接吻方法 Koyi：唔了解的話剪接出嚟唔似

此外，Thor更大讚Koyi與Sofiee（吳海昕）對錫戲要求專業：「佢哋係professional到討論錫我嘅感覺，佢哋真係會研究我同佢哋錫緊嘅時候嘅texture，想試番個感覺出嚟，嗰一刻我先發現呢兩個女仔唔簡單。」

Koyi亦認真回應：「因為我覺得呢點真係成套戲最高難度嘅地方，每個人錫都會有自己嘅方式同情緒，如果唔了解清楚，咁剪出嚟就唔似，亦好難説服到觀眾呢一個投射出嚟嘅虛擬人物係我嚟嘅。」

能夠與吳海昕、萬斯敏和自己有親熱戲，Koyi（右二）指駱振偉（左一）才是今次拍劇的「最大得益者」。（劉智源攝）

Koyi笑言阿Thor是最大得益者

不止如此，Koyi更指Thor是這部劇集的得益者：「同三個女主演合作，我諗都冇乜邊套劇可以有咁大發揮空間啦！」原來除了Koyi與Sofiee ，萬斯敏更飾演一位性工作者與Thor又有一段戲份，對此Thor也認同：「所以我自己絕對係得益者。」