【街坊財爺】鄭則仕勁撐TVB劇　讚王浩信係近兩年最出色演員

TVB電視劇《街坊財爺》下星期一（9月2日）正式首播，一眾演員開始為這劇集出席宣傳活動，劇中主角之一鄭則仕（Kent哥）在這劇集飾演財務公司的信貸的人士。

Kent哥事隔三年再回TVB拍劇。（梁碧玲攝）

有多年喜劇演藝經驗的Kent哥，今次再演喜劇必定會相當得心應手？他謙虛表示：「其實乜戲對我嚟講都有難度，可能大家話『你講笑咩？』。但其實戲係一個戲，人物角色又係另一樣嘢。我每次演新角色要重新搵呢個角色嘅性格，所以演戲越耐係越難去演好一個角色，因為有太多以前嘅影子。」

Kent哥大讚和苑瓊丹合作好開心。（梁碧玲攝）

Kent哥作為演藝圈的前輩，雖然經驗豐富，但也沒有停止他在演技上的追求：「其實時代每一年流行嘅嘢都會唔同，十年後我要點做呢？咁我需要跟住個時代去做，通常我會去睇新聞同睇好多劇，特別依家好多平台會睇到好多劇，例如外國劇、大陸劇同香港劇。」

Kent哥笑話如果TVB需要他拍劇便會拍。（梁碧玲攝）

Kent哥坦言，只要是TVB播出的劇集就會收看，譬如近期熱播的《愛回家之開心速遞》、《她她她的少女時代》、《包青天》等都有一日收看，就算連《東張西望》也不會放過。Kent哥笑言特別留意到有一個年輕演員特別出色，就是王浩信：「係呢兩年，其實都係留意王浩信，我未特別睇到有其他衝緊上嚟好勁。我覺得王浩信依家係踏入成熟期，佢之前我就覺得佘詩曼好好囉。係呢段時間我就冇乜心水，好似買馬一樣，每個人心水唔同，唔係表示其他人唔得，但味道唔同。」