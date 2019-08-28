【專訪】詹朗林原本是金融才子　30歲入娛樂圈無懼機會比年輕人少

詹朗林（JJ）是ViuTV旗下藝人及主持人，令人熟知的是他主持的靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》，為何會令人熟悉，主要原因是他其實有一種特別體質，容易感受到鬼魂的存在和看到人的顏色，所以在節目中要求他去做一些靈探事情。甚至因為這種體質，在他人生發生過不少奇奇怪怪的神秘事件，輕則令他諸事不順，重則斷腳收場，更連累身邊人出事？在工作方面JJ原本是從事金融行業，他亦大方承認自己是金融才子，在賺錢能力方面可能比起他現在做藝人更高，至於為何會放棄高收入加上人過30歲後才投身演藝圈？

JJ令觀眾記得他應該是這幾年的事情，他30歲後才開始接觸主持和藝人工作，所以年資不是太深。其實投身娛樂圈只是機緣巧合下，原本他是任職金融行業，這工作令他壓力很大，所以期間放了半年假，在做義工時候令到他開始接觸這個行業。JJ現在賺的錢比起他在做金融時候少了很多，金錢賺多賺少對他影響其實不大，最重要是能拿到一個平衡。「我好Enjoy依家嘅工作，我係娛樂圈工作嘅時候感覺到好輕鬆，可以畀到我有一個平衡。我係做金融工作之餘，畀到我做一啲我自己真係想做嘅事。」

JJ有靈異體質，可以感受到靈體同睇到顏色。（梁碧玲攝）

30歲後入行 機會並唔會輸畀後生仔

剛在上段文章提到他是30歲打後才進軍娛樂圈，其實娛樂圈當然是趁著年輕入行，才會有更多機會。而JJ對於30歲才入行表示影響不大：「依家其實興中年大叔嘛，咁我就未到中年嘅。我其實拍攝嘅時候大家都睇唔出我幾歲，我都覺得OK呀，老年又得，中年又得，扮小朋友飲檸檬茶都得。其實好多人都會搵我做主持多，但我又想試吓多啲事，加上我畀人感覺係好Mean，同埋轉數好快，所以工作上托賴啦。」

JJ希望能在做演員方面可以有更多挑戰的事。（梁碧玲攝）

靈探導致斷腳



剛入行時候JJ是做Now Tv的娛樂新聞主持，其後逐漸接觸節目主持及拍劇拍電影。要說觀眾在電視螢幕上常見到他的蹤影一定是靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》，JJ本身就具有靈異體質，只要用心感受，便能發現靈體，所以在節目中除了會分享他有這種能力之外，節目中更要求他靈探、譬如說要他玩碟仙、請神、遊地獄等。做過以上事情結果令到他本人也出了意外，斷手、斷腳和神智不清等，「其實呢半年結果令我出咗事，我要搵師傅處理，搵咗兩位師傅前前後後處理左3個月，當時係有報道。」

JJ擔任靈異節目《晚吹-總有一瓣喺左近》，這節目令到更多人認識他。（梁碧玲攝）

靈修保護措施不足 招惹過世喇嘛寄居



其實他本人原先也沒有為意自己因為節目原因「出事」，只是覺得是諸事不順而已，直到有次身邊親人遇上靈異事件，找師傅幫親人處理時候，發生了一件令他驚訝的事情，他說：「我有一個好好嘅屋企人身體突然出事，又神智不清。佢搬咗一間十幾年冇人住嘅屋後成日講話身有好多蟲，要同蟲搏鬥。我哋屋企人當然擔心，有次佢屋企人打畀我，咁就夾手夾腳搵人捉佢落樓啦。去到佢剃哂頭髮然後抓到自己出哂血痕，最後尾搵師傅處理啦，整完後我就打算走，師傅喝住我，叫我唔走得，問我知唔知有嘢跟住我。咁我就入定感覺到話係咪門口後面有「人」跟住我啦，在場嘅人見到我咁講都好驚，因為我會Feel到靈體同埋見到一個人嘅顏色。之後師傅同我講話其實仲有一個跟住我。我好記得佢突然好惡叫我Feel下仲有冇「人」跟住我畀佢睇，咁我即刻靈修入定，師傅突然大叫，係咁拍我個頭同念經，個一刻我真係好驚，但又唔知驚咩。如是者10分鐘後師傅變返正常聲音，同我講暫時會冇哂呢種能力，佢話我呢種能力唔係自己修返嚟，係別「人」畀我。後尾了解返原來係我靈修過程中冇做好保護，因為靈修過程中有靈體俾我吸引到，然後入咗我到。到第二位師傅同我講呢位靈體原來係死咗好多年嘅喇嘛，但佢又未夠道行去超脫到另外一個層次，咁我打坐靈修時候會播梵文，係個時候吸引到佢寄居我身體。所以我呢半年受傷啦、斷腳、失眠。」

JJ雖然30歲後入行，但工作機會方面還是蠻多的。（梁碧玲攝）

唔想做靈異主持做到被定型



鬼神之說信則有，不信則冇，純屬個人自由，但是只要抱著敬畏之心，其實不會突然有靈體害人的想法。同時JJ感恩這節目令到有更多的人認識他，曾經在街上被人認出說他是撞鬼的那一個人，除此之外有電台亦會邀請他去分享這些異靈經歷。可是做藝人最怕就是定型，然而跳出這個「型」也不是一件容易的事情，所以在主持和藝人身份，JJ毫不猶豫地選擇藝人，「其實我當然想做藝人，因為藝人可以嘗試更多唔同嘅事情。好似上個月我都係國內拍咗第一套電影，都係飾演男二，所以有工作可以快啲搵我。」