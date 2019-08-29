鍾麗緹自爆被第二任老公欺騙　更因此消失一星期：那時我很糟糕

「性感女神」鍾麗緹（Christy）1993年憑藉「國際華裔小姐」冠軍入行，此後拍攝了多套膾炙人口的電影，在香港事業風生水起。近年她轉戰內地市場，參與過不少綜藝節目，深受網友歡迎。

近日，鍾麗緹在內地訪談節目《這局有料兒》中，大談自己的婚姻與家庭生活，當中更首次爆料第二段不幸婚姻：「我第二個婚姻其實挺苦的，就感覺被人騙一樣的，然後就是要重新信自己，還要信一個另外的人是不容易的。」

鍾麗緹的第二任丈夫是台灣音樂製作人嚴錚，二人於2004年結婚，2008年、2010年鍾麗緹分別誕下一女，但最終在2011年離婚，「我三年內生了兩個孩子，從來都沒有聚會，跟我的閨蜜吃飯，一直都在家。」鍾麗緹坦言，第二段婚姻堅持了很久，如果沒有這兩位女兒她早已想離婚：「我也對不起我的老大（大女兒），她也剛剛認識一個新的（爸爸），然後我們又離婚，所以那個時候我沒有細心地跟她解釋為什麼，因為我覺得她是孩子，也可能她是不會理解，不會那麼懂，所以我是更加努力想保護我的三個孩子，更加努力工作，然後回家跟她們一起玩。」

鍾麗緹1998年與Glen Ross結婚，有一段幸福的婚姻生活，兩人育有一女Yasmine Ross，但最後也在2002年以失敗告終。（視頻截圖）

其實生活中有不少人會為了子女維持一個家庭，鍾麗緹表示在第二段婚姻堅持了那麼久也正是如此，但她不想讓女兒們見到自己不開心的樣子，同時，這樣的心情也會影響她照顧孩子，她透露：「有一次，我心情特別特別差，好像躲了一個星期，我沒回家，讓我的阿姨們，還有助理回家看孩子什麼的。那個時候我真的很糟糕，我不想讓我大女兒看到媽媽哭，問一些問題，所以我想把自己的情緒整理一下。」鍾麗緹想讓女兒們看到一個陽光、堅強、充滿正能量的媽媽，不想展示自己脆弱的一面。她直言那一周與助理的太太在一起，而助理一家也很關心她的狀態與她的三位女兒，最終令她也正是掛念女兒們，走出了那段陰霾，「女兒們給予了很多力量。」

鍾麗緹總共育有三位女兒，與第一任老公育有一女，第二任育有兩女。（Instagram@christychung919）

對於很多女性來講，一次離婚可能已經好大打擊，再面對感情會思前顧後，但鍾麗緹在經歷兩次婚姻失敗後，依然相信愛情，她甚至覺得自己很幸運，心態積極向上：「生命還有很長，我現在活了一半，人生還是要讓自己開心，希望可以找到一個對象一起分享夢想。」

雖然經歷兩次婚姻失敗，但鍾麗緹依然對感情積極樂觀。（Instagram@christychung919）

2015年，鍾麗緹與內地藝人張倫碩在真人騷《如果愛》中日久生情，兩人於2016年拉埋天窗，而三名女兒也改姓「張」。不過，外界並不看好這對相差12歲的姊弟戀，但鍾麗緹不以為然，在她看來，最重要的是個性相符。在兩人共同拍攝的真人騷《我最愛的女人們》中，不少網友都評論張倫碩脾性差，鍾麗緹也在節目中為老公解釋護航：「女性生氣、不開心的時候，只想男方『聽我說』，哄就夠了；可是男性是想解決問題，不同的溝通方式，所以有時會有點摩擦。」

而在事業上，網友更稱兩人是「女強男弱」，鍾麗緹笑言：「如果我嫁一個比我大15歲的，可能又會覺得我嫁了豪門，怎麼都不會滿意。」主持人直言大家總是會用度量的指標去看待婚姻，「嫁給了多少錢、嫁給了多大的名聲、嫁給了多大的官……」雖然有不少朋友覺得鍾麗緹應該嫁有錢人，但她堅定地說：「我要嫁給愛！愛是一切！」相信這也是她不會因失敗婚姻而不再相信愛情的原因。

張倫碩對三位女兒視如己出。（Instagram@christychung919）