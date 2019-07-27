【天天向上】鍾麗緹孖奶奶真情對話　張倫碩一句說話終娶得美人歸

內地綜藝節目《我最愛的女人們》大受歡迎，其中鍾麗緹﹑張倫碩夫妻話題度最高，不時因為在節目中出現分岐而成為網上熱話。近日，他們就齊齊帶同媽媽（張倫碩媽媽﹑鍾麗緹奶奶）上綜藝節目《天天向上》來一場婆媳飯局，當中鍾麗緹同奶奶大談內心話，原來她一直非常在意生小朋友的問題，更大方向奶奶解釋自己目前的身體狀況，而張倫碩媽媽的一翻說話即打動對方，搞到她不禁在鏡頭前落淚。

鍾麗緹﹑張倫碩在《我最愛的女人們》中話題度最高。（《我最愛的女人們》微博圖片）

有睇《我最愛的女人們》都知道，他們夫妻不時為一些小事而出現分岐，男方更公然在節目中大鬧她，搞到不少網友都為鍾麗緹抱不平。而對於在節目中的種種不愉快，張倫碩媽媽就向她道歉：「有時候毛毛（張倫碩）直來直去的，有時候說話不注意，不管是你錯還是他的錯，我都覺得挺對不起你的。我這是說的真心話，我並不是想說好聽的。我希望以後你能多包容點，咱們是一家人有緣份碰在一起。」聽到鍾麗緹眼濕濕非常感動。

鍾麗緹同奶奶大談內心話。（天天向上截圖）

另外，鍾麗緹更提到當時未成為張倫碩老婆的時候，非常擔心自己年齡大的關係他們不接受她，幸好只是自己過多的擔心而已。原來張倫碩媽媽第一眼見到她就非常喜歡她：「我是一個比較開明的婆婆，我第一次見你的時候我特別喜歡你。」而她更直言反對過張倫碩娶她做老婆，只不過最後因為兒子一句說話而打動了：「當然我沒想到他能娶你，就像你爸媽上回那樣說，你為什麼要找那麼小的老公？因為我很會換位思考，毛毛二十幾歲就說要娶你，我就說不行。他一句話感動了我，他說媽媽我愛她，說實話我聽了以後我覺得不可能的事，我一晚上沒睡覺，我就想他能說出這句話證明他是深思熟慮以後他做的決定，所以我和他爸爸就尊重他的選擇。」

鍾麗緹聽到奶奶一翻說話都感動到喊。（天天向上截圖）

自2016年結婚以來，鍾麗緹同張倫碩一直無所出，對於這一點她自己則非常在意，更大方地向奶奶證明自己身體非常健康還可以生小朋友的：「我真的是特別想就是給你一個孫子，因為我們兩個有個寶貝我們的家庭會更精彩。你別擔心我年齡今年是49歲，但是我查了我身體年齡是32歲，我特別健康，而且我一直都做運動。」可想而知她非常想要為老公生小朋友。

鍾麗緹講明自己身體狀況非常好，可以為張倫碩生小朋友。（天天向上截圖）

當張倫碩媽媽聽到她講這一翻說話之後，她亦非常直白對鍾麗緹表明，的確想要抱孫的想法，不過一切都是隨緣，因為她想得好開只要他們夫妻過得開心她就開心：「隋緣，其實這個事有點對不起你。你要說甚麼不想要那是不可能的，我跟你說實話，每個父母都這樣，我沒意見有女兒（鍾麗緹與前夫所生）多好 。」搞到鍾麗緹非常感動落淚添。透過她們婆媳這一次的對話，不少網友都對鍾麗緹奶奶有改觀，覺得她直來直往的個性是非常可愛的，相信在節目中呈現好惡一面的感覺只不過是節目效果而已。同時大家非常羨慕她們這一種婆媳關係，因為大家都有開明的思想。

雖然張倫碩媽媽直來直往，不過因為這樣令不少人喜愛她。（天天向上微博圖片）