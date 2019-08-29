【港姐2019】傳曾與歌手Judas交往　姚懿芠澄清：我鍾意「毒男」

《2019香港小姐競選》決賽將於9月8日星期日舉行，最後階段只剩下10位佳麗，雖然佳麗們連日備戰，但由參賽以來就不斷有花邊新聞傳出，繼蔡嘉欣（Kayan）被網友大爆黑歷史（藍Link：【港姐2019】蔡嘉欣大方回應網民揭黑歷史：多謝佢哋有留意我）後，日前（29/8）4號姚懿芠（Vivian）又被揭穿揭穿與歌手羅凱鈴（Judas）過往甚密，報道更引述一名Vivian的舊同學所說，兩人曾經拍過拖。

姚懿芠（Vivian）日前（29/8）為《姊妹淘》錄影，被傳媒追問與Judas的關係。（陳順禎攝）

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週四（29/8）姚懿芠（Vivian）出席新一集《姊妹淘》的錄影時，接受《香港01》訪問，並否認有關傳聞，笑言：「佢哋咁樣醒我，到時冇男朋友點算？」問到與Judas的關係，她解釋說：「我哋係好Close嘅朋友，佢係我中學師姐嚟，識咗都好耐，大約Form 1就識㗎，差唔多9到10年。」她有沒有追求過你？「吓，應該冇，我哋好Close。我淨係知佢唱歌好好聽，所以中學個個都識佢。不過我哋好耐都冇聯絡，差唔多3，4年。」

候選港姐姚懿芠（Vivian）明言自己喜歡「毒男」。（陳順禎攝）

她又解釋說，自己是喜歡男性的，歷任男友都是男性，今次只是一場誤會：「我已經拍過2，3次拖。（單身？）單身咗都一陣。（喜歡哪一種男仔？）鍾意啲戴眼鏡『毒毒』地嘅，又『毒』又書生，哈哈，感覺畀我乾乾淨淨『毒』就得。」