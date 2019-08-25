【3日2夜】芬蘭遇白馬王子一見鍾情　鄺潔楹：好溫柔又令我安心

《3日2夜》週六晚24/8播出的一集，繼續由朱智賢（Ashley）和鄺潔楹（Judy）帶觀眾們遊芬蘭，今集她們更離開了大城市赫爾辛基前往一個著名度假小鎮。旅程中，她們更在奧林匹克訓練中心滑雪，又在冰湖上風馳電掣玩雪上電單車，更坐上了水泡玩大型雪上滑梯。雖知道，細細粒的鄺潔楹（Judy）一向受香港男士歡迎，但原來在芬蘭當地同樣受歡迎。在節目她更有意想不到的艷遇，她更形容這位外國俊男是「白馬王子」！宅男們真係心都碎晒啦。

「大小朱」朱智賢（Ashley）和鄺潔楹（Judy）互相稱呼做家姐阿妹。（受訪者提供）

她接受《香港01》訪問時，大方的談及與「白馬王子」的邂逅經過。她說：「第一眼見到，我已經知道係佢！感覺上好夾，因為對我嚟講感覺係好重要。」據知這位俊男與她也有一個共通點，她形容說：「我同佢一樣都係身驅細小，但係一樣都能力好大！我就係見到佢係最細粒，先咁鍾意佢。」與香港遇到的有甚麼分別？她回答：「我仲記得佢啲毛好長，好順滑，不過最大分別都個Size，喺我見過同騎過嘅入面，佢係我見過算最細㗎啦。」她更表示自己與這位俊男在童話叢林雪中漫步了一個半小時，不過自始至終Judy都沒有問這位「俊男」的名字。

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鄺潔楹（Judy）在旅程中遇見了白馬王子。（受訪者提供）

與這位「俊男」要用英文溝通？她笑說：「佢唔出聲嘅，好安靜。頭半個鐘真係Enjoy同佢度過嘅時光，之後就好想快啲返入室內，因為太凍啦！不過騎住佢周圍行真係好舒服，我試過係北海道騎，隻馬係會郁動大啲，佢反而比較溫柔，令我安心啲。仲有吖，負責人都話識揀，雖然佢係全場最細隻，但係佢係入面嘅大佬，其他馬仔都係跟佢。」Judy更表示好想回到芬蘭，再見她的白馬王子一面。

Judy身後的就是她口中所說的白馬王子。係咪好靚呢？（電視截圖）