【包青天．專訪】TVB製作被看輕　胡定欣談主因：我哋要檢討自己

年多前，胡定欣一拍完無綫（TVB）劇集《包青天再起風雲》，便開始放了自己一個悠長假期，到現在劇集剛剛播完，這個「大假」卻未有完結的跡象，至少她現在仍未有任何新劇拍攝，加上她近年開始在電影界插旗，令「胡定欣早已離巢」傳聞不逕而走。「我仲有合約嘅」，胡定欣笑認這則假消息正合天時地利人和，「堅」到連身邊好友都信以為真：「我只不過係休息啫，點知『被離開』！同埋我真係冇限定自己喺邊個範疇做邊樣嘢，有機會、有能力就應該要試下。」所以除了重拾生活，她也試了從前不敢試的事物，登台開音樂會、參演舞台劇，為自己發掘出另一個「胡定欣」。

胡定欣在《包青天再起風雲》中飾演女訟師「雲千羽」，性格耿直剛烈，富正義感，後來更發現自己的真正身份是大宋公主。她笑稱這個角色是近年演得太舒服的一個：「個角色唔需要轉彎抹角，唔需要去懷疑，冇呢啲多餘嘅思想。以往我做皇后，係需要有啲心計，去策謀一啲嘢，或者係用啲手段去得到你想要嘅嘢。又或者做打女咁，需要好多技巧、體力。」（TVB《包青天再起風雲》劇照）

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TVB忠臣不外闖 已非追獎項階段

說真的，不少人覺得胡定欣已經沒有任何理由留在TVB。飛躍、女配，她拿過；視后，她更拿過兩次；角色，大唐皇后、強悍女將都演過；名氣，家中有電視都會認識她；錢，向外闖似乎搵得更多，斷估她並非劍指「萬千光輝演藝人大獎」……不少後輩未達到她的高度已經急不及待離巢打天下，但她沒有這樣做，所以外界一早已經封她「忠臣」。

那麼，胡定欣在追求什麼？「我而家追求嘅係能力，自己表現、演出上嘅能力，再唔係追求獎項，我覺得我過咗嗰個階段。」就像之前在舞台劇演出，都是挑戰自己能力。她以前深信自己沒法在零NG的情況下強記一大串台詞：「你唔試永遠唔知自己做唔到，雖然唔稱得上好專業，但係至少我試咗。」

胡定欣連續在2015年和2016年的《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳女主角」，與「阿姐」汪明荃、鄧萃雯和余詩曼並列奪得最多次視后的演員，不少人都好期望她再拎多次獎，成為香港首位三屆視后。（資料圖片）

為情意結留TVB：我希望呢個平台好

如果是追求更高境的演技，TVB一定不是唯一場所。胡定欣之所以選擇留在這間電視台，好明顯是一份情意結：「呢十幾年嚟，我嘅Base都係TVB，呢度係我嘅成長、學習、累積得到好多嘢嘅地方。大家對我嘅認識，都係源自呢一度。」

不過，TVB如今已非當年觀眾眼中輝煌，甚至有人「唔睇TVB為榮」，直斥這間電視台專拍「膠劇」。談到這種風氣，胡定欣神情不免凝重起來：「我得到嘅嘢都係呢個平台而起，我當然希望呢個平台好，希望呢個平台繼續源源不絕、有唔同創新，因為佢都係陪住我哋香港人成長嘅一個平台。其實每個同事都好希望盡自己能力令件事好，大家都好珍惜個平台，但呢個唔係靠一個人嘅能力做到，要大家一齊去做先得。」

除了在TVB拍攝劇集，胡定欣最近亦成為電影演員，2018年上映的港產片《逆流大叔》便是她的處女作，完全搣甩電視味的她更憑角色「Carol」楊敏琪得到金像獎「最佳新演員」提名，備受肯定。（電影《逆流大叔》劇照）

觀眾有比較 盡力做最好

至於TVB製作總被看輕，胡定欣認為主因是觀眾的眼界比起昔日廣闊得多，令本地製作直接與外地有比較：「所以我哋要檢討自己有咩不足，嗰種能力差距有幾遠，係唔係做唔到，應該點做，呢啲問題真係要檢視一下。」談到本地影視業最大問題，她不期然輕嘆一口氣，指出一間公司、一個行業要顧及、要審視的種種問題，並非一個演員可以解決到：「佢哋都有一班要照顧嘅觀眾層，但係我相信佢哋已經不斷嘗試緊新嘢，突破自己嘅可能。」而她作為其中一部份，亦會盡力做到最好。

服裝：Lane Crawford、Stuart Weitzman（鞋子）

造型：Queenie Yu

髮型：Matt Chiu @ Xenter

化妝：Cyrus Lee

場地：香港九龍貝爾特酒店

提到感情生活，胡定欣笑稱當初放大假確有識男仔的打算，但始終未遇到如意郎君：「你估我今日入紙申請放假，聽日就有男朋友咩，係咁易就好。」她又指擇偶條件只有一項：「心靈上要溝通到，我諗每個階段要求嘅嘢都唔同，個人亦都成長咗，都拍過唔少次拖啦，大概都知點樣先至Click到。」（陳順禎攝）