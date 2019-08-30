【但願人長久．專訪】李蕙敏英籍丈夫係暖男　「原來有人關心我」

李蕙敏（Amanda）與謝君豪和張可頤合作舞台劇《但願人長久》，改編自經典百老匯劇本《The Shadow Box》。這是Amanda演出的第三齣舞台劇，她在劇中所演的角色是一個性格自卑而且拘謹的女生，Amanda笑言自己看來很大女人，但其實內心跟角色很相似。 攝影：葉志明 拍攝：詹郭敏、劉浩樂

李蕙敏再踏台板，所演的角色阿詩性格內向，她說跟真實的自己很相似。（葉志明攝）

被誤會是「大女人」 實質內向拘謹

「我所演的這個角色頗突出，如果俗一點形容，就是比較『鵪鶉』，有點自卑又比較有拘謹的一個女生。」Amanda說很少人會找她演這種角色，因為覺得她不是這種女生，別人都覺得她是一個大女人，但她反而覺得自己很適合，「其實跟某一部份的我有點相似，其實我小時候經常被阿媽打得很厲害，經常質疑我，好像我做什麼都不對，我好驚她，非常沒有自信，所以我相當明白這個角色的感受。」養母的性格強悍，動輒動手打她，令她變得很內向。

李蕙敏（右）小時候。（FB圖片 ／Amanda Lee 李蕙敏）

入行初期覺得樂壇複雜 曾被摯友出賣

Amanda 15歲初試啼聲，17歲開展其歌唱生涯，年紀輕輕加入樂壇，初入行時覺得這行很複雜，「試過被親密的朋友出賣，是工作上好親的朋友，親如屋企人，但他做了很多傷害我的事，例如製造新聞，而且不只一次，所以都幾唔開心。」Amanda因為被朋友出賣而失眠了兩三個星期，她笑言幸好自己都幾「阿Q」，所以最後都接受事實，問到當時有沒有當面質問對方，Amanda指自己不是這種人，而對方當時還以為她不知內情，「佢有話係誤會，但我知道不是，我知道所有內情，不過算啦。」曾經被傷害令Amanda對人失去信心，直到近年才再重拾對人的信任，「我不想對人沒有信心，這是好悲哀的。」

養母的性格強悍，Amanda 童年經常挨打，令她變得很內向。

成名沒有別人想像中容易 認識黃偉文踏上天后之路

Amanda在九十年代紅極一時，問到算不算紅得算快，Amanda聞言嘆氣，「外界覺得我紅得快，其實我當時都幾辛苦，組合時已有知名度，由於簽了一家唱片公司，沒有出過唱片，9個月後解約，然後再跟第一間唱片公司合作，漸漸被遺忘，中間的日子很辛苦。」在那段被遺忘的日子，Amanda曾在當年最潮的百利開時裝店，亦同時客串做DJ，因而認識黃偉文（Wyman）。

Amanda單飛之後獨立發展了一段時間，Wyman為她填了兩首歌，分別將Amanda捧上天后之路，亦令Wyman奠定王牌填詞人之位。Wyman曾在他的作品展上，將Amanda譽為「我的億萬之裙奧瑪花曼」，他說：「在很多年前的一屆奧斯卡金像獎上，Uma Thurman（奧瑪花曼）穿了一條裙子現身，翌日全美傳媒都在明查暗訪，究竟是誰造的裙子，多年後，Miuccia Prada在她的回憶錄中說，就是這條裙子，開啟了她千千萬萬的生意，幫她進軍美國巿場，所以對她來說，那條裙子就是她的『億萬之裙』。」謙稱因為Amanda，才有後來這麼多的填詞機會，Amanda憑第二隻個人大碟《橫濱別戀》開始上軌道，當中收錄的一首由Wyman填詞《活得比你好》令她漸露鋒芒，再憑《秘密》內的《（你沒有）好結果》一炮而紅，這兩首歌唱到街知巷聞，成為她的經典名曲，令她開始邁向天后之路。

黃偉文（Wyman）曾將李蕙敏（Amanda）比喻為「億萬之裙」，二人對對方來說都意義非凡，Wymanｍ更在Amanda結婚時擔任「代父」，送她出嫁。（視覺中國）

事業從高峰滑落 家庭愛情亦相繼出事

然而在歌唱事業高峰的時候，Amanda與唱片公司之間發生問題，事業開始走下坡，加上社會和自身都遇上不少問題，令她的心情跌落谷底：「家庭愛情事業都出現問題，父親離開，香港爆發沙士，張國榮和梅姐（梅艷芳）都相繼離開，當時心情好低落，全天候都想工作，有時候會失眠，心情低落，又不想見人。」Amanda意會自己可能情緒出現問題，她因此看很多書，調整自己的情緒，主動與朋友聯絡，才慢慢找回自己。

英藉丈夫Serge Micallef令Amanda 重新相信愛情，亦為她帶來家庭溫暖。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

認識現任丈夫 初嚐家庭溫暖

「當一段關係完結時，我發現要重新出來同人Date，我已經不知道應該要點做，因為我已經脫離咗個巿場成8年，世界已經唔同咗。大家都以為我係大女人，或者好爛玩，但我又唔係。咁一個人咪一個人囉，不一定要有伴，自己一個人都好開心。」正當Amanda放棄對愛情有期望之際，遇上她的外籍老公Serge Micallef，原本矢言不想與西人拍拖的她，真命天子卻偏偏是個英國人。

「佢好有童心，我內心好細路仔，會同佢一齊癲，好窩心，有家庭觀念。」Amanda與老公結婚6年了，仍對老公讚口不絕。英國人重視家庭，令自小缺乏家庭溫暖的Amanda首次感受到被家人關懷的滋味，「我好鐘意佢屋企人，我當時未同佢結婚，有一年聖誕節跟佢返英國老家，我細個已經好恨聖誕節可以有一隻襪嚟收禮物，當然我屋企從來都冇啦，冇襪亦冇禮物，平安夜當晚，有好多佈置，又有聖誕樹，上面掛咗幾隻襪，襪上面寫咗名，竟然有我個名喎，我當時好低能，當場喊咗出嚟……原來有人會關心我。」Amanda 回憶起這件事時，仍會感動得哽咽。

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場地：北角海匯酒店

髮型：Eddi So @ Headquarters Salon