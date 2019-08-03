【但願人長久．專訪】謝君豪火場救人險毀容：可以剎那間失去所有

謝君豪和張可頤合作演出舞台劇《但願人長久》，翻譯自著名百老匯戲劇《 The Shadow Box 》，可頤初踏台板，因為對手是謝君豪，導演是張之珏，她形容這是一次「可一不可再的機會」。 攝影：葉志明 拍攝：詹郭敏、劉浩樂

張可頤和謝君豪首次合作舞台劇《但頭人長久》，將在8月25日公演。

愈恐懼的事 愈能使令人成長

可頤曾是TVB當家花旦，人氣實力兼備，演戲是她的本行，但舞台劇對她來說卻是一個陌生的領域，「緊張又驚，你知道舞台劇同電影不是相同的東西，你將會面對一個很陌生的範疇，你不是太夠膽去試，加上我個人又好需要安全感啦，如果覺得唔安全，我絕對唔會去做，好多謝導演，又有君豪，如果我不去試，會是我生命中一個幾大的損失。」可頤不是不怕新嘗試，但愈怕愈要去做，「愈恐懼的事，愈要去做，這樣才可以使人成長。」

性情相近是圈中少有 可以像小孩子般相處

君豪和可頤今次在劇中飾演夫妻，其實二人十多年前已經認識，在演藝上有過合作，一次是2006年內地電視劇《長恨歌》，第二次是相隔10年的電影《聖女奇緣》，都是飾演一對。

雖然只是正式合作過兩次，但二人性情相近，一拍即合，可頤更說君豪是圈中少見的，跟自己一樣像孩子般沒有機心、「好真實」的人，可頤說：「其實在娛樂圈，『好真實』是不存在的，我是屬於好少數，過份真實，真實到好像隔離鄰舍，好像小學生坐隔離檯，跟他說話不需要忌憚，我心裡面個細路仔沒有死，Never let the child inside you die（不要讓心裡的孩子死去），小朋友是最naïve（天真），最誠實，最有創造力，小朋友成日都inspire（啟發）到我們，就是他們沒有我們大人想得那麼多，有這麼多城府包住自己，他們每個反應都好直接。」

可頤大讚君豪是一個真誠的人，在娛樂圈非常少見。

可頤從小到大都不喜歡接觸陌生人，也怕有陌生人的地方，但上天偏偏安排她進入多姿多彩的娛樂圈中，有天真的人，也有城府的人，接觸不同的人，學習與他們相處。但慶幸圈中仍找到性格相近的人，可頤跟君豪不是經常見面，拍完《長恨歌》，相隔10幾年才再合作電影，大家可以傾到雞啄唔斷，但平時不會私下見面，可頤說：「跟他做拍檔好舒服，那種感覺好像唔只識一世，有些朋友見幾次就覺得好熟絡，有些朋友對住十幾廿年都無乜兩句。」可頤說懂她的人很少，君豪就是其中一個，與對方相處可以好坦白。

可頤不喜歡有陌生人的地方，但上天偏偏安排她入娛樂圈這個複雜的地方。

張可頤謝君豪曾各陷低潮 從中領悟人生

《但願人長久》劇情講述三個重病病人及其至愛親人，如何一起面對人生的最後路程，讓觀眾深切體會生命與死亡之間的關係。可頤和君豪雖然都貴為一線演員，但在他們的生命中，也曾經歷過一陣低潮，一度使他們萌生退出幕前的念頭，卻又在這些灰暗的日子裡，令他們對生命的意義有更深的領悟。

君豪曾經因為衝入火場救人而毀容，幾乎因此而要轉行，不過天佑義人，他復原良好，我們才可以繼續看到他的作品。

謝君豪曾為救人遭火吻毀容 一度心灰想轉行

君豪在內地拍攝《仙劍奇俠傳》時，片場起火，他不顧安危衝進火場救人，面部被燒傷毀容，事情已過去多年，對於此事君豪從不居功，非常低調，即使我們提起，他亦表現淡然，不願多談細節，只講初時毀容的感受，君豪說：「我是演員，我當時第一個反應是，『死喇，使唔使轉行呀大佬？難道要轉做幕後？』當時樣貌真的因為受傷而改變，照鏡時很驚訝我的樣貌為什麼會變成這樣，我本來算長得英俊，但當時滿臉傷痕。」

幸好君豪及時被送到北京當地醫院醫治，君豪面部復原良好，他說事後才知道當時的傷勢原來很嚴重，若是復原過程出現差池，可能真的會從此毀容，面上留疤。「我真係好感恩，原來真的會好無助，我回想自己做了幾十年人，做了幾十年戲，原來可以在一剎那間失去所有，幫我復原和成長的，原來不是自己而是其他人，我們原來要靠別人幫忙才可以成長。別人幫過我，我也要思考怎麼去幫助別人。」君豪慨嘆萬事不是必然的，如果當日不是遇上一個好醫生，今日的命運可能就要改寫了，但也可以說，因為君豪當日的見義勇為，讓他值得遇上一個好醫生。

經歷過人生低谷，令可頤可以靜下來思考人生，認識宗教，令她領悟得著更多。

張可頤事業衝刺之際患病停工 靠信仰走出低谷

可頤在事業如日中天之際，因壓力太大而患上抑鬱症，她因此停工幾年，「我記得我剛剛有這個病的時候，我看不見前路，我一直都是一個很緊張的人，好想知道我明年的計劃，後年的計劃，十年後我要做什麼，但那次一停下來，我明白原來人是多麼渺小，可以如此無力，當有事發生的時候，你就要接受，原來係唔可以控制到咁嘅程度。」可頤認為這也是一個成長的機緣，「可能上天就是要你知道，原來世事可以如此無常，原來可以這麼差，我覺得可以是一個學習的過程，當然這個階段是很難過的，但我慶幸認識了宗教，宗教的力量很大。」

在養病期間，原本為事業衝刺的可頤，終於可以靜下來，跟自己好好相處，了解自己是誰，最珍重的是什麼，「你就會看到好多東西，然後你就懂得gone with the flow ，隨遇而安，你會懂得把握機會，亦都學會不要勉強。這段時間有不少基督徒朋友來找她，帶她去新加坡領洗，可頤說：「發生好多奇蹟，就係神呼召和改造我，為事業衝刺的時候，偏偏就是我身體同心態最亂最病態的時候，減產那段日子，反而是我身體心靈最上軌道、最有得著、人生最豐盛的時間。」心靈破碎有時候未必帶來毀滅，過程雖然痛苦，卻是成就一顆寬闊心靈的必經階段。

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場地：北角海匯酒店

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